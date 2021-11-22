На Київщині розпочнуться посилені перевірки АЗС

Для перевірки АЗС і фіксації порушень створять спеціальні мобільні групи

На Київщині посилюється боротьба з нелегальними автозаправними станціями. В області розпочинаються посилені перевірки АЗС. Мобільні групи працюватимуть по всій територій Київщини з метою виявлення нелегальних об’єктів. Про це сьогодні, 22 листопада, за результатами міжвідомчого засідання повідомив перший заступник голови Київської облдержадміністрації Дмитро Назаренко, інформує пресслужба ОДА.

«Боротьба з «тіньовим» бізнесом завжди була у фокусі нашої уваги. Але зараз ми роботу в цьому напрямі ще більше посилимо. Насамперед актуалізуємо інформацію щодо нафтогазових компаній, які працюють на Київщині легально, і тих, хто – ні. До цієї роботи закликаю долучитись і наші громади. Це дозволить нам сформувати чітку картину того, скільки АЗС у пристоличному регіоні функціонують незаконно», – зазначив Назаренко.

Для перевірки АЗС і фіксації порушень створять спеціальні мобільні групи. До їх складу увійдуть представники територіальних органів Держпраці, Нацполіції, ДСНС, СБУ та інших профільних структур. Кожна мобільна група відповідатиме за визначену територію. Підбиватимуть підсумки їх роботи кожні два тижні.

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