Росія пригрозила Молдові припинити газопостачання через дві доби

«Молдовагаз» мала сплати РФ за досягнутими домовленостями 100% суми за газ – близько $740 тисяч

«Газпром» чекає від Кишинева проведення платежу за газ

Росія може відключити постачання газу в Молдову через затримку проведення платежу. Як стверджує «Газпром», Молдова не сплатила постачання газу, інформує «Главком».

Відзначається, що Кишинів мав сплати за досягнутими домовленостями 100% суми – близько $740 тисяч. Як заявив представник «Газпрому» Сергій Купріянов, якщо кошти не надійдуть, то надходження газу в Молдову в такому разі зупиниться через дві доби.

При цьому молдовська компанія, акціонером якої є «Газпром», – «Молдовагаз» – стверджує, що після підписання контракту з російським концерном керівництво звернулося до уряду за допомогою профінансувати цей платіж, оскільки причиною несплати постачання газу була надто висока ціна в $800 за тисячу кубометрів у жовтні, в той час, як тарифи на газ для споживачів формувалися із ціни в $150.

«Ми маємо або взяти кредит, або отримати фінансування з іншого джерела. У зв'язку з цим ми попросили допомоги уряду. Рішення не було ухвалено. І ми шукаємо вихід», – сказав глава «Молдовагазу» Вадим Чебан.

Він також додав, що звертався з цим питанням до комісії із Надзвичайного стану, яку сформували з початком кризи у енергетичній сфері.

До слова, президентка Республіки Молдова Майя Санду запевняє, що під час підписання договору на постачання газу країні Росією про жодні додаткові «таємні умови» не йшлося.

Нагадаємо, Молдова стикнулася з енергетичною кризою через контракт із російським газовим монополістом, що закінчився в жовтні. Республіка хотіла укласти нову угоду на пільгових умовах, проте постачальник вимагав спершу виплатити заборгованість. 29 жовтня країні все ж таки вдалося домовитися з «Газпромом» про укладення контракту на п'ять років за умови проведення аудиту боргів у 2022 році.

Читайте також: