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    Економіка та фінанси

    Росія пригрозила Молдові припинити газопостачання через дві доби

    &laquo;Молдовагаз&raquo; мала&nbsp;сплати РФ за досягнутими домовленостями 100% суми за газ &ndash; близько $740 тисяч - Росія пригрозила Молдові припинити газопостачання через дві доби
    «Молдовагаз» мала сплати РФ за досягнутими домовленостями 100% суми за газ – близько $740 тисяч
    фото: ria.ru

    «Газпром» чекає від Кишинева проведення платежу за газ

    Росія може відключити постачання газу в Молдову через затримку проведення платежу. Як стверджує «Газпром», Молдова не сплатила постачання газу, інформує «Главком».

    Відзначається, що Кишинів мав сплати за досягнутими домовленостями 100% суми – близько $740 тисяч. Як заявив представник «Газпрому» Сергій Купріянов, якщо кошти не надійдуть, то надходження газу в Молдову в такому разі зупиниться через дві доби.

    При цьому молдовська компанія, акціонером якої є «Газпром», – «Молдовагаз» – стверджує, що після підписання контракту з російським концерном керівництво звернулося до уряду за допомогою профінансувати цей платіж, оскільки причиною несплати постачання газу була надто висока ціна в $800 за тисячу кубометрів у жовтні, в той час, як тарифи на газ для споживачів формувалися із ціни в $150.

    «Ми маємо або взяти кредит, або отримати фінансування з іншого джерела. У зв'язку з цим ми попросили допомоги уряду. Рішення не було ухвалено. І ми шукаємо вихід», – сказав глава «Молдовагазу» Вадим Чебан.

    Він також додав, що звертався з цим питанням до комісії із Надзвичайного стану, яку сформували з початком кризи у енергетичній сфері.

    До слова, президентка Республіки Молдова Майя Санду запевняє, що під час підписання договору на постачання газу країні Росією про жодні додаткові «таємні умови» не йшлося.

    Нагадаємо, Молдова стикнулася з енергетичною кризою через контракт із російським газовим монополістом, що закінчився в жовтні. Республіка хотіла укласти нову угоду на пільгових умовах, проте постачальник вимагав спершу виплатити заборгованість. 29 жовтня країні все ж таки вдалося домовитися з «Газпромом» про укладення контракту на п'ять років за умови проведення аудиту боргів у 2022 році.

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    Теги: Росія борг енергетика газ Газпром Молдова гроші
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    Росія пригрозила Молдові припинити газопостачання через дві доби