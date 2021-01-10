Відомий ірландський лоукостер скорочує кількість рейсів з України
З Києва припиняються польоти 70% рейсів авіакомпанії
Ряд рейсів Ryanair відновляться лише наприкінці березня
До кінця березня авіакомпанія Ryanair суттєво скорочує кількість рейсів з України і 70% маршрутів з Києва.
Як повідомляє avianews.com з посиланням на аналіз системи бронювання авіакомпанії з Києва компанія буде виконувати без перерви три маршрути з 30: до Відня, Берліна і Валенсію.
А з лютого Ryanair планує відновити рейси в Краків, Познань, Мадрид, Лондон і Манчестер.
Маршрутна мережа Ryanair з Києва:
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Відень: рейси виконуються
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Берлін: рейси виконуються
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Валенсія: рейси виконуються
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Манчестер: з 1 лютого
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Краків: до 10 січня, потім з 3 лютого
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Мадрид: до 10 січня, потім з 5 лютого
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Лондон: до 8 січня, потім з 5 лютого
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Познань: з 5 лютого
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Пафос: з 7 лютого
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Софія: з 28 березня
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Дюссельдорф Веце: з 28 березня
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Франкфурт-Хан: з 28 березня
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Афіни: з 30 березня
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Будапешт: з 28 березня
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Болонья: з 28 березня
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Катання: з 30 березня
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Бергамо: з 29 березня
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Неаполь: з 28 березня
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Рим: з 29 березня
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Венеція: з 30 березня
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Вільнюс: з 30 березня
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Гданськ: з 29 березня
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Катовіце: з 28 березня
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Варшава Модлін: з 28 березня
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Вроцлав: з 28 березня
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Братислава: з 29 березня
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Барселона: рейси вилучені з розкладу
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Бидгощ: рейси вилучені з розкладу
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Дублін: рейси вилучені з розкладу
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Кельн: рейси вилучені з розкладу
Також Ryanair значно скоротив польоти з регіональних аеропортів: до літнього сезону лоу-кост взагалі не буде літати з Харкова і Херсона. А у Львові залишився тільки один постійний маршрут в Лондон.
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