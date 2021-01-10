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    Економіка та фінанси

    Відомий ірландський лоукостер скорочує кількість рейсів з України

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    <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">З Києва припиняються польоти 70% рейсів авіакомпанії <span lang="en-US"></span></p> - Відомий ірландський лоукостер скорочує кількість рейсів з України

    З Києва припиняються польоти 70% рейсів авіакомпанії

    Фото: Ryanair.com

    Ряд рейсів Ryanair відновляться лише наприкінці березня

    До кінця березня авіакомпанія Ryanair суттєво скорочує кількість рейсів з України і 70% маршрутів з Києва.

    Як повідомляє avianews.com з посиланням на аналіз системи бронювання авіакомпанії з Києва компанія буде виконувати без перерви три маршрути з 30: до Відня, Берліна і Валенсію.

    А з лютого Ryanair планує відновити рейси в Краків, Познань, Мадрид, Лондон і Манчестер.

    Маршрутна мережа Ryanair з Києва:

    • Відень: рейси виконуються

    • Берлін: рейси виконуються

    • Валенсія: рейси виконуються

    • Манчестер: з 1 лютого

    • Краків: до 10 січня, потім з 3 лютого

    • Мадрид: до 10 січня, потім з 5 лютого

    • Лондон: до 8 січня, потім з 5 лютого

    • Познань: з 5 лютого

    • Пафос: з 7 лютого

    • Софія: з 28 березня

    • Дюссельдорф Веце: з 28 березня

    • Франкфурт-Хан: з 28 березня

    • Афіни: з 30 березня

    • Будапешт: з 28 березня

    • Болонья: з 28 березня

    • Катання: з 30 березня

    • Бергамо: з 29 березня

    • Неаполь: з 28 березня

    • Рим: з 29 березня

    • Венеція: з 30 березня

    • Вільнюс: з 30 березня

    • Гданськ: з 29 березня

    • Катовіце: з 28 березня

    • Варшава Модлін: з 28 березня

    • Вроцлав: з 28 березня

    • Братислава: з 29 березня

    • Барселона: рейси вилучені з розкладу

    • Бидгощ: рейси вилучені з розкладу

    • Дублін: рейси вилучені з розкладу

    • Кельн: рейси вилучені з розкладу

    Також Ryanair значно скоротив польоти з регіональних аеропортів: до літнього сезону лоу-кост взагалі не буде літати з Харкова і Херсона. А у Львові залишився тільки один постійний маршрут в Лондон.

    Як повідомлялося раніше, експерти назвали топ-10 найбільш безпечних світових авіакомпаній.

    Теги: Київ Будапешт Софія Неаполь Манчестер Гданськ Ryanair Відень Берлін Венеція Мадрид Краків
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