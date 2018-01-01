Фінансові гарантії забудовників захистять покупців від махінацій, - Ніконов

Відомий забудовник розповів, як захистити покупців нерухомості від махінацій

Введення на законодавчому рівні фінансової гарантії забудовника захистить покупців нерухомості від махінацій на будівельному ринку. Про це розповів в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна» Ігор Ніконов, почесний президент компанії KAN Development. «Великою проблемою для ринку є відсутність ідентифікації реального бенефіціара



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Почесний президент компанії KAN Development Ігор Ніконов

Відомий забудовник розповів, як захистити покупців нерухомості від махінацій

Введення на законодавчому рівні фінансової гарантії забудовника захистить покупців нерухомості від махінацій на будівельному ринку. Про це розповів в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна» Ігор Ніконов, почесний президент компанії KAN Development.

«Великою проблемою для ринку є відсутність ідентифікації реального бенефіціара компанії-забудовника, який би відповідав за гроші інвесторів. Я не розумію, чому у девелоперів немає такої регуляції, як у банків. Кожен, хто якимось чином отримав землю, може почати будівництво, але, якщо завтра щось трапиться, - він не добудує. Потрібно ввести на законодавчому рівні фінансову гарантію забудовника. Я б також ввів якийсь великий депозит в державному банку - в залежності від бюджету будівництва. Або ж банк повинен дати свою гарантію за цю людину. Покупці повинні мати хоч якусь упевненість, що в разі падіння ринку вони не залишаться один на один з недобудовою», - підкреслив Ніконов.

«Збільшився час, який менеджер з продажу витрачає на одного покупця. Люди задають дуже професійні питання, чітко розуміють, чого вони хочуть і вимагають гарантій. Я дуже радий, коли люди піднімають планку очікувань - це змушує девелоперів більше думати над своїми проектами і конкуренція стає більш цікавою - тепер боротьба йде не тільки за ціну», - додав відомий забудовник.

В інтерв'ю президент KAN Development також розповів про плани компанії на 2018 рік - будівництво ЖКRespublika, другої черги Tetris Hall, початок продажів в другій черзі Живого кварталу «Файна Таун» і відкриття 1 вересня великої сучасної «Гімназії А +» в ЖК «Комфорт Таун». Як писали раніше ЗМІ, компанія KAN Development взялася за створення своєї мережі шкіл і дитячих садочків у рамках своїх проектів.

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