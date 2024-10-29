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Відрахування зросли на 38%. Металургійний холдинг Ахметова відзвітував про сплату податків за три квартали 2024-го

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Відрахування зросли на 38%. Металургійний холдинг Ахметова відзвітував про сплату податків за три квартали 2024-го
Від початку повномасштабного вторгнення, «Метінвест» спрямував на допомогу Україні та її громадянам вже 7,7 млрд грн
фото: metinvestholding.com

«Метінвест» у 2024 році сплатив до бюджетів вже понад 15 млрд грн податків

З урахуванням асоційованих компаній та спільних підприємств, Група «Метінвест» за 9 місяців 2024 року збільшила сплату податків і зборів до бюджетів усіх рівнів в Україні на 38% проти аналогічного періоду 2023 року – до 15,2 млрд грн.

Найбільші за обсягом відрахувань – плата за користування надрами, що зросла у 2,8 раза проти такого ж періоду минулого року – до 4,2 млрд грн. Також «Метінвест» збільшив сплату єдиного соціального внеску на 16%, до 2,8 млрд грн.

Крім того, бюджет отримав 2,5 млрд грн податку на доходи фізичних осіб, що на 11% перевищує показники трьох перших кварталів 2023 року. Плата за землю у січні-вересні 2024 року зросла на 6% проти аналогічного періоду минулого року, до 948 млн грн, а екологічний податок – на 21%, до 543 млн грн. Водночас виплати податку на прибуток скоротилися на 32%, до 1,9 млрд грн.

«В умовах війни сплата податків є критично важливою для підтримання української економіки. Головне завдання нашої компанії – посилювати обороноздатність країни всіма доступними способами: бути надійним роботодавцем, інвестором, виробником сталевої продукції для фронту, постачальником амуніції й техніки для ЗСУ. Лише спільними зусиллями ми зможемо створити міцну основу для перемоги України та забезпечити мирне майбутнє для українців», – зазначив генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков.

Також, від початку повномасштабного вторгнення, «Метінвест» спрямував на допомогу Україні та її громадянам вже 7,7 млрд грн. З них 4,1 млрд грн були направлені на потреби ЗСУ, у межах мілітарної ініціативи «Сталевий Фронт Ріната Ахметова».

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Теги: бюджет війна Україна фронт

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Економіка

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