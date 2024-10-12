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Законопроєкт про демобілізацію: нардеп насторожив заявою

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Законопроєкт про демобілізацію: нардеп насторожив заявою
Верховна Рада працює над питанням демобілізації, але простого рішення не існує
фото з відкритих джерел

Кількість російських військових в Україні щомісяця зростає «на десятки тисяч»

Наполягати на законопроєкті про демобілізацію з чітко встановленими термінами служби у нинішніх умовах є небезпечним кроком, який може підірвати державність. Про це розповів в інтерв'ю Radio NV народний депутат, член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

«Ми маємо в закритих режимах отриману інформацію від Головного управління розвідки, від Служби зовнішньої розвідки, від прикордонної розвідки, від інших представників сектору безпеки і оборони, що Російська Федерація постійно нарощує чисельність своїх збройних сил», – сказав політик.

За словами експерта, кількість російських військових в Україні щомісяця зростає «на десятки тисяч».

Веніславський зазначив, що під час ухвалення закону про мобілізацію у квітні Верховна Рада рекомендувала Кабміну підготувати законопроєкт про демобілізацію з визначеними термінами служби, але його досі не представлено.

Депутат підкреслив, що усвідомлює складну ситуацію для міністра оборони та головнокомандувача Збройних сил у виконанні доручення Верховної Ради щодо встановлення термінів служби. Він зазначив, що вимагати внесення законодавчого акту за нинішніх умов може загрожувати державності. Він запевнив, що Верховна Рада працює над цими питаннями, але простого рішення не існує.

Раніше українська військовослужбовиця Тетяна Чорновол заявила, що, ті хто давно воює, мають більше шансів на виживання, аніж новобранці. За її словами, Україна має зробити все, аби бажання військових повернутися додому поступилося бажанню професійного росту.

Також військовослужбовець 56 окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергій Гнезділов оголосив, що самовільно залишив частину. Так він прагне привернути увагу до відсутності встановлених термінів служби у війську та того, що за Конституцією громадяни України мають обовʼязок захищати державу.

Раніше повідомлялося, що Яворівський районний суд Львівщини визнав львів’янина винним у втечі з місця військової служби та призначив йому п’ять років тюрми, попри бажання засудженого надалі воювати.

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Теги: Верховна Рада депутат Федір Веніславський законопроєкт демобілізація Україна Тетяна Чорновол

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