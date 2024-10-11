Стало відомо, коли ЄС введе перші санкції проти Ірану за передачу ракет Росії

За підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів блоку «буде перший пакет санкцій у контексті передачі Іраном балістичних ракет Росії»

Обмеження запровадять як проти окремих осіб, так і проти організацій

Європейський Союз вже наступного тижня може запровадити санкції проти Ірану через передачу балістичних ракет Росії. Відповідне рішення, ймовірно, буде ухвалено 14 жовтня. Про це повідомляє Reuters.

Неназваний високопоставлений представник Євросоюзу розповів виданню, що за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів блоку, яка відбудеться у понеділок, 14 жовтня, «буде перший пакет санкцій у контексті передачі Іраном балістичних ракет Росії».

Джерело Reuters уточнило, що обмеження запровадять як проти окремих осіб, так і проти організацій. Більш детальних подробиць воно не розкрило.

Як повідомлялося, Іран передав Росії сотні балістичних ракет малої дальності для підтримки її вторгнення в Україну. В обмін Тегеран сподівається отримати російські винищувачі Су-35. Також Іран передав Росії ракети Fath-360 без пускових установок. Однак держава-агресорка може їх виготовити самостійно.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін зустрівся із новообраним президентом Ірану Масудом Пезешкіаном в столиці Туркменістану Ашгабаті. Під час зустрічі очільник Кремля заявив про близькість позицій Ірану та Росії.

До слова, Іран готується до можливого удару з боку Ізраїлю у відповідь на ракетну атаку, здійснену Тегераном 1 жовтня. У зв'язку з цим Іран звернувся до Росії з проханням надати допомогу в супутниковій розвідці.

Раніше міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що удар по Ірану у відповідь на його атаку минулого тижня буде «смертоносним, точним і несподіваним».