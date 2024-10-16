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Війна в Україні дала старт високошвидкісній гонці технологічних озброєнь – Forbes

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Війна в Україні дала старт високошвидкісній гонці технологічних озброєнь – Forbes
Повітряні бої дронів можуть перетворитися на окрему форму війни
фото з відкритих джерел

Forbes вважає, що повітряна війна безпілотників має вирішальне значення для перемоги в сучасних конфліктах

У російсько-українській війні безпілотники відіграють активну роль, адже вони значною мірою впливають на перебіг бойових дій. Так, війна безпілотників в Україні перетворилася на високошвидкісну гонку технологічних озброєнь. Про це повідомляє Forbes.

Як зазначає видання, українські перехоплювачі неухильно засліплюють російські розвідувальні можливості, не даючи їм змоги здійснювати дальні атаки. Натомість Росія починає шукати способи протистояти, але перехоплювачі теж стають все більш потужними в технологічній гонці озброєнь. «Це життєво важлива боротьба не лише для цієї війни, але й для майбутніх конфліктів», – йдеться в матеріалі.

Завдяки українській системі протиповітряної оборони, яка включає ракети Patriot та нові F-16, російська авіація не може ефективно діяти над Україною. Замість цього росіяни використовують високоточні бомби з великих відстаней, іноді запускаючи до сотні за день. Окрім цього, Росія має значну перевагу в артилерії, що дозволяє їй завдавати ударів на великі відстані, використовуючи дрони-камікадзе «Ланцет».

Усі атаки РФ базуються на даних від російських безпілотників, які безперервно спостерігають за українськими позиціями. Йдеться про Орлан-10, Орлан-30, ZALA, SuperCam та інші моделі, які виконують різні ролі в націлюванні на артилерію та авіаудари.

Перехоплення російських дронів

За останні місяці Україна знайшла нові способи боротьби. Використовуючи швидкісні квадрокоптери вартістю близько $700, українські сили перетворили FPV-дрони на ефективних висотних перехоплювачів, здатних знищувати російські розвідувальні безпілотники на висотах до 3,5 тис. м. Ця тактика дозволила суттєво змінити баланс сил на землі. Зокрема, успіх української операції під Курськом частково зумовлений тим, що вдалося знищити російські дрони, унеможлививши стеження та націлювання на українські війська.

Українські безпілотні сили досягли значного прогресу в перехопленні ворожих дронів. За даними українського полку ППО, лише за короткий час було збито 145 російських безпілотників. Водночас приватні ініціативи, такі як Wild Hornets, показали відео понад 100 перехоплень, а кількість збитих дронів перевищила 300.

Російські оператори, намагаючись захистити свої дрони, почали встановлювати додаткові камери для спостереження за можливими атаками з повітря, але це ще не вирішило проблему.

Російські дрони тепер часто пофарбовані в камуфляжні кольори, щоб їх було важче помітити з повітря. Деякі дрони оснащені пристроями радіоелектронної боротьби, які сканують відеосигнали та заглушають сигнал перехоплювача. Це дає розвідувальному дрону кілька додаткових хвилин для того, щоб уникнути атаки.

Окрема форма війни

Росія почала застосовувати аналогічну тактику, використовуючи FPV-дрони для збиття українських безпілотників. Водночас Україна працює над модернізацією своїх дронів, оснащуючи їх новими технологіями для перехоплення іранських Shahed.

З огляду на ескалацію, повітряні бої дронів можуть перетворитися на окрему форму війни. Ця битва може мати три можливі наслідки: стабільний рівень втрат обох сторін, повна перемога нападників або домінування однієї зі сторін, що забезпечить їй повну перевагу в повітрі.

Як зазначає ЗМІ, повітряна війна безпілотників має вирішальне значення для перемоги в сучасних конфліктах, і хто переможе в цьому змаганні, отримає перевагу не лише в небі, а й на землі.

Нагадаємо, Російська Федерація 5 жовтня збила власний безпілотний бойовий літальний апарат С-70 «Охотник», коли він летів на захід над лінією фронту в Україні. Ймовірно, Росія втратила контроль над БПЛА і вирішила знищити дрон, щоб він не потрапив до рук супротивника.

До слова, у Курській області російські сили використовують дрони, які добре протистоять українським засобам радіоелектронної боротьби і мають високу точність ударів.

Теги: війна безпілотник дрон технології росія окупанти

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