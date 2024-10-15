Росія за тиждень витрачає на війну в Україні більше, ніж 80% її регіонів за рік

У Росії лише 18 суб'єктів федерації із 83 мають бюджети, які вище тижневих витрат РФ на війну в Україні

Наступного року Росія планує військові видатки на рівні 13,2 трильйона рублів, або ж $95,4 млрд впродовж 2025 року

Російська Федерація за тиждень війни в Україні витрачає більше, аніж 80% її регіонів протягом року. Про це свідчить проєкт бюджету РФ а наступний рік, повідомляє The Moscow Times.

За даними видання, наступного року Росія планує військові видатки на рівні 13,2 трильйона рублів, або ж $95,4 млрд впродовж 2025 року. З цього слідує, що в день в Росії на війну планують витрачати 38 млрд рублів або майже $275 млн.

При цьому у російському бюджеті витрати на армію та силовиків становлять 11,1 трлн рублів, або близько 210 млрд рублів на тиждень.

При цьому у Росії лише 18 суб'єктів федерації із 83 мають бюджети, які вище тижневих витрат РФ на війну в Україні. Серед них Москва, Петербург та відповідні області. Ще чотири регіони за рік витрачають менше, ніж Росія витрачає на війну в Україні за один день – 30 млрд рублів чи 217 млн доларів.

Нагадаємо, РФ не збирається відмовлятися від продовження військової агресії проти України ще тривалий час, попри негативний ефект для економіки. Для фінансування війни Кремль починає готувати регіони до «затягування поясів». Про це повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки і оборони України. Експерти вказали на те, що, незважаючи на зменшення бюджетних витрат на регіони Росії з початку року, Кремль лише тепер починає визнавати, що громадяни мають «пожертвувати певними інтересами» через тривалу війну з Україною. Не так давно спікер Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко закликала губернаторів до економії, враховуючи рішення Володимира Путіна виділити третину державного бюджету на продовження війни.