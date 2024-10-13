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Путін готовий поговорити з Шольцом, але є нюанс

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Путін готовий поговорити з Шольцом, але є нюанс
Російський диктатор готовий провести розмову з німецьким канцлером
колаж: glavcom.ua

«Ми ж неодноразово заявляли, що Путін залишається відкритим для контактів», – Пєсков

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що російський диктатор Володимир Путін готовий поговорити з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Однак таких пропозицій не надходило від Берліна. Про це повідомляє російське видання «Інтерфакс».

«Ні. Жодних пропозицій не було. Ми ж неодноразово заявляли, що Путін залишається відкритим для контактів», – сказав Пєсков у відповідь на питання про те, чи надходив з Німеччини запит на телефонну розмову з російським диктатором.

Раніше, міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявляла, що Володимир Путін відмовився обговорювати тему миру в Україні з Олафом Шольцом: «Він відмовляється прийняти мир і щодня посилає черговий сигнал на користь війни та руйнування. У ці дні він не готовий навіть говорити з канцлером Німеччини телефоном».

Також Дмитро Пєсков повідомляв, що із грудня 2022 року непублічних контактів у Путіна з Шольцом не було. До грудня 2022-го Путін і Шольц протягом усього року регулярно проводили телефонні розмови. Останні очні переговори президента РФ і канцлера ФРН відбулися в лютому того самого року.

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Теги: путін Дмитро Пєсков росія росіяни війна Німеччина Олаф Шольц

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