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«Слуга» Федієнко назвав причину масових рейдів ТЦК

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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«Слуга» Федієнко назвав причину масових рейдів ТЦК
Останнім часом ТЦК посилили мобілізаційні заходи
фото з відкритих джерел

Мобілізаційні заходи необхідні через потребу доукомплектування бойових підрозділів Сил оборони

Мобілізаційні рейди територіальних центрів комплектування у громадських місцях пов’язані з потребою поповнення підрозділів ЗСУ. Про це заявив народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Олександр Федієнко в ефірі «Радіо Свобода».

Нардеп заявив, що військове керівництво повинне нагадувати військовозобов’язаним про обов’язки.

«І Міністерство оборони, і Генеральний штаб, і взагалі військові повинні більше цивільним військовозобов’язаним громадянам України розповідати і казати, інформувати, що відбувається на війні, який там стан і так далі. Хто вирішив нагадати? У нас є проблема у тому, що у нас немає, можливо, ким поповнювати військові формування. Хлопці там третій рік на війні, вони теж хочуть сходити на концерт «Океану Ельзи», сходити до ресторанів», – каже він.

Федієнко каже, що бойові командири звертаються до територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки за поповненням підрозділів.

«Я так розумію, що фідбек у більшості йде від бойових військових командирів, коли вони звертаються і кажуть, що треба поповнення, а поповнення не надходить. Тому відбулася така історія, що центри комплектування і соціальної підтримки, я так розумію, таким чином, в рамках діючого законодавства нагадали про те, що в обов’язковому порядку кожен військовозобов’язаний громадянин України повинен стати на військовий облік, бо це вже не право, а обов’язок», – додав він.

Нардеп наголошує, що подібні мобілізаційні заходи необхідні через потребу доукомплектування бойових підрозділів Сил оборони.

«Мобілізація не зупинялася, вона триває далі. Провалена чи не провалена – це інформація з обмеженим доступом, а кожен має право казати так, як йому завгодно. Я можу лише констатувати те, що наші бойові підрозділи, які зараз виконують свій обов’язок по захисту Батьківщини, потребують доукомплектування», – сказав депутат.

Як відомо, Міністерство оборони втричі збільшило показники мобілізації. Наступною ціллю Міноборони є реформа територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Нагадаємо, ввечері 11 жовтня у Палаці спорту у Києві відбувся концерт гурту «Океан Ельзи». Після завершення виступу на відвідувачів чекали кілька десятків співробітників ТЦК та СП разом з патрульною поліцією. Вони перевіряли військово-облікові документи у військовозобов’язаних.

Кількох чоловіків, у яких виявили проблеми з документами або які відмовлялися їх показати, силою затримали й відвезли у ТЦК. Ще кільком виписали повістки та відпустили.

Як повідомлялося, 14 жовтня у Броварах після концерту гурту «100лиця» працівники ТЦК разом із поліцією провели рейд, під час якого перевіряли документи відвідувачів.

До слова, народний депутат Микита Потураєв заявив, що не вважає перевірку документів після концерту «Океану Ельзи» загрозою для української культури.

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Теги: ТЦК мобілізація війна військомат

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