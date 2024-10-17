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Вступ до НАТО: Зеленський назвав альтернативу для України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Вступ до НАТО: Зеленський назвав альтернативу для України
Зеленський говорив із Трампом про потребу вступу України до НАТО
фото з відкритих джерел

Зеленський вважає, Україна має мати або ядерну зброю, або якийсь альянс, щоб захиститися від Росії 

Україна потребує або вступу до НАТО, або ж ядерної зброї для того, щоб захиститися від Російської Федерації. Про це заявив президент країни Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками засідання Європейської ради.

Президент Володимир Зеленський розповів, що у спілкуванні з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом обговорив потребу вступу України до НАТО, згадавши при цьому відмову Києва від ядерної зброї.

Український лідер згадав про Будапештський меморандум як недієву домовленість, яка не змогла захистити Україну, що відмовилась від ядерної зброї.

«Хто з цих великих країн, всіх ядерних держав постраждав? Всі? Ні, одна – Україна. Хто віддав ядерну зброю? Всі? Одна – Україна. Хто сьогодні воює? Україна.

Зеленський наголосив, щоб мати захист від Росії Україна має мати або ядерну зброю, або якийсь альянс. «У нас виходить так, який же вихід? Або в України буде ядерна зброя – і тоді це для нас захист. Або ми повинні мати якийсь альянс. Окрім НАТО, на сьогодні ми не знаємо дієвих альянсів», – розповів глава держави. 

Очільник України додав, що країни НАТО сьогодні не воюють, тому Україна й обирає НАТО, а не ядерну зброю. «Я вважаю, що мене почув Дональд Трамп. Він сказав: «У вас справедливі аргументи», – відзначив Зеленський.

Як відомо, Україна підготувала план перемоги у війні проти Росії. Як зазначив президент Зеленський, немає й не може бути жодної альтернативи миру, жодного заморожування війни чи будь-яких інших маніпуляцій, які просто перенесуть російську агресію на інший етап.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський представив парламентарям у Верховній Раді план перемоги України у війні проти Росії. Як зазначив президент, план перемоги складається з п'яти пунктів, серед них геополітичні, військові, економічні та безпекові. Перші чотири розраховані на період війни, п'ятий – на повоєнний час. Одразу після представлення плану перемоги українцям Зеленський вирушив знайомити з ним європейських партнерів на саміт ЄС, який відбудеться 17-18 жовтня.

Раніше стало відомо, що Україна хоче отримати запрошення на вступ до НАТО до того, як президент США Джо Байден залишить Білий дім.

До слова, генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс взяв до відома український план перемоги, однак потрібно обговорити чимало політичних та військових аспектів щодо нього.

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Теги: НАТО росія війна Дональд Трамп Володимир Зеленський

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