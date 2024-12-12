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Виконання бюджету-2024. Гетманцев назвав вагому цифру

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Виконання бюджету-2024. Гетманцев назвав вагому цифру
фото: glavcom.ua

Гетманцев: «Наступного року ефект від детінізації буде ще більшим»

Народний депутат України, голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що цього року перевиконання бюджету склало 80 млрд грн. Про це він заявив на GET Business Festival від Delo.ua, передає кореспондент «Главкома».

Так, планувалося перевиконання бюджету у 100 млрд грн, вдалося перевиконати на 80 млрд грн.

«Наступного року ефект від детінізації буде ще більшим», – наголосив Гетманцев.

Також Гетманцев повідомив, що в цьому році 30% керівників податкової служби було звільнено через порушення їх підлеглих. 

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Нагадаємо, підписаний президентом України Володимиром Зеленським закон «Про внесення змін до Податкового кодексу для фінансування Сил оборони та забезпечення фінансової стабільності» щодо про підвищення податків набрав чинності 1 грудня 2024 року.

Очікується, що 2025 року завдяки підвищенню податків доходи бюджету збільшаться на 141 млрд грн. Підвищення ставки військового збору від 1,5% до 5% дасть 107,7 млрд грн.

Встановлення військового збору для платників податків, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, а саме, для фізичних осіб-підприємців І, ІІ, ІІІ та ІV груп, – 13,7 млрд гривень, а від надходжень ФОПів ІІІ групи до бюджету надійде 929 млн гривень.

Як відомо, у вівторок, 19 листопада, Верховна Рада України ухвалила державний бюджет на 2025 рік із рекордними видатками на оборону й безпеку країни – 2,23 трлн грн. На соціальну сферу передбачено 421 млрд гривень. 

Шмигаль зазначив, що другим пріоритетом цього бюджету є підтримка громадян. Зокрема, у березні 2025 року заплановано провести індексацію пенсій. Водночас мінімальна зарплата та прожитковий мінімум залишаться на рівні 2024 року.

Також голова комітету Верховної Ради з питань фінансів Данило Гетманцев повідомив, що гроші від підвищення акцизів на тютюн після ухвалення законопроєкту 11090 підуть на армію. За його словами, цей законопроєкт «вводить графік підвищень акцизних ставок до 2028 року, доводячи їх до 90 євро за тисячу цигарок». 

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Теги: депутат бюджет фінанси Данило Гетманцев

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