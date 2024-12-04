З 2025 року в Україні почнуть роботу 200 центрів ментального здоров’я

За майже три роки повномасштабної війни понад 12 тис. сімейних лікарів пройшли курси ВООЗ

Такі простори працюватимуть у складі лікарень, надаватимуть послуги амбулаторно, стаціонарно або за місцем перебування пацієнта

На базі кластерних та надкластерних лікарень у 2025 році створять мережу з 200 центрів ментального здоров’я. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров‘я нації, народний депутат Михайло Радуцький.

Проєкт реалізовуватимуть в межах Внутрішнього плану стійкості.

За майже три роки повномасштабної війни понад 12 тис. сімейних лікарів пройшли курси ВООЗ. Понад тисяча медзакладів має контракти з НСЗУ для надання послуг з лікування психологічних розладів на первинній ланці допомоги.

«На даний час триває наступний етап – створення мережі закладів спеціалізованої допомоги. Центри ментального здоров’я стануть просторами психологічної та психіатричної допомоги, а також вони працюватимуть над подоланням стигми щодо звернення по психосоціальну підтримку», – пояснив депутат.

Наразі з 200 сформовані вже 23 центри ментального здоров'я у 8 областях – Тернопільській, Львівській, Вінницькій, Полтавській, Дніпропетровській, Житомирській, Рівненській та Сумській.

Пацієнт може звернутися до лікаря первинної допомоги або безпосередньо до центру ментального здоров’я. Там працюватимуть мультидисциплінарні команди, до складу яких входитимуть лікарі-психіатри, психологи, психотерапевти та інші фахівці.

Такі простори працюватимуть у складі лікарень, надаватимуть послуги амбулаторно, стаціонарно або за місцем перебування пацієнта. Як пояснили у МОЗ, центри надаватимуть:

психосоціальну допомогу (амбулаторно та стаціонарно);

психіатричну допомогу мобільними мультидисциплінарними командами (амбулаторна або за місцем проживання (перебування) пацієнта);

підтримку на рівні громад і допомогу найбільш вразливим категоріям населення (діти, ветерани, переселенці та інші).

Від початку 2025 року центри ментального здоров’я надаватимуть допомогу за новим пакетом за програмою медичних гарантій.

Нагадаємо, за девʼять місяців 2024 року на первинний рівень медичної допомоги – до сімейних лікарів, терапевтів та педіатрів – з питань психічного здоровʼя звернулися 353 049 пацієнтів, із них 54 464 – діти до 18 років. Це більше ніж утричі перевищує торішні показники. Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я України.

Як відомо, в умовах воєнного стану підтримка психологічного добробуту є вкрай важливою як для військових, так і для цивільних. Уряд України опублікував рекомендації, як отримати безоплатну фахову допомогу з ментального здоров'я.