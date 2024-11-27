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Комітет Ради підтримав скасування податків «заднім числом» для ФОПів

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Комітет Ради підтримав скасування податків «заднім числом» для ФОПів
Впровадження військового збору для фізичних осіб-підприємців з 1 жовтня 2024 на 1 січня 2025 року
фото з відкритих джерел

Через затримку з підписанням закону очікувані надходження до бюджету у 2024 році скоротились з 30 мільярдів до 8 млрд грн

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав перенесення строку впровадження військового збору для фізичних осіб-підприємців з 1 жовтня 2024 на 1 січня 2025 року. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк

«Зараз на комітеті перенесли для ФОПів впровадження оподаткування з 01 жовтня на 01 січня 2025. Тобто повністю відстояли щоб прибрати із закону «заднє число». Окрім банківського сектору», – повідомив Железняк.

За його словами, «президент скоро підпише №11416д, а опублікують закон так, щоб він запрацював з 01 грудня». 

Крім того, через затримку з підписанням закону очікувані надходження до бюджету у 2024 році скоротились з 30 мільярдів до 8 млрд грн, додав Железняк. 

Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, закони про держбюджет на 2025 рік та про зміни до податкового кодексу будуть підписані вже найближчими днями. Вони набудуть чинності з 1 грудня. Шмигаль додав, що після підписання цих законів уряд отримає додатковий ресурс для закупівлі зброї, амуніції та виплату заробітних плат Сил безпеки й оборони.

Нагадаємо, що 10 жовтня Верховна Рада прийняла законопроєкт про підвищення податків 11416-д у другому читанні та в цілому як закон. Цим законом передбачено підвищення військового збору з зарплат громадян до 5%.

Також голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявляв, що підвищення податків збільшить надходження до державного бюджету на 30 млрд грн до кінця 2024 року.  Політик нагадав, що підвищується ставка військового збору з 1,5% до 5%. Однак військовий збір для військовослужбовців залишається на рівні 1,5%.

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Теги: Верховна Рада депутат закон президент Ярослав Железняк податки

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