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«Один воїн – це шестеро людей, які платять податки». Бізнес-асоціації звернулися до президента

Дарія Демяник
glavcom.ua
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«Один воїн – це шестеро людей, які платять податки». Бізнес-асоціації звернулися до президента
Підписанти підкреслили, що український бізнес страждає не тільки від відключень електроенергії, обстрілів та блокування морської логістики, а й від втрат людського капіталу
фото: depositphotos.com

Бізнес-асоціації закликали президента відновити бронювання на рівні міністерств: аудиту потребують рішення місцевих адміністрацій, а не вся система

Рішення про зупинку бронювання, до якої вдалися в уряді, може повністю зупинити економіку та призвести до катастрофічних наслідків. Тому потрібно відновити бронювання на рівні міністерств – адже, згідно з наявними даними, до спекуляцій у визначенні підприємств критично важливими вдавалися насамперед місцеві адміністрації. Про це йдеться у відкритому листі до президента Володимира Зеленського, який підписали голови Національної асоціації добувної промисловості, ОП «Укрметалургпром», Української асоціації виробників феросплавів, Всеукраїнської спілки виробників будматеріалів та Асоціації «Укрцемент».

«Для збереження економічного потенціалу України є вкрай важливим збереження людського капіталу, особливо у галузях, виробничі процеси в яких складні технологічно, та потребують тривалої підготовки кадрів. Саме для збереження ключових працівників, а відповідно і виробничого потенціалу підприємств, держава під час воєнного стану використовує такий механізм як бронювання працівників», – нагадали Асоціації.

Підписанти підкреслили, що український бізнес страждає не тільки від відключень електроенергії, обстрілів та блокування морської логістики, а й від втрат людського капіталу. Однак підприємства пристосувались до чинної процедури бронювання, яка дозволяє великим підприємствам, які сплачують високу офіційну зарплату та забезпечують податкові відрахування, отримувати статус критично важливих підприємств, щоб дає їм змогу забронювати до 50% військовозобов'язаних працівників.

«Чинний порядок бронювання не є досконалим та містить певні недоліки, які дозволяють надавати статус критично важливого підприємства компаніям, які по суті такими не є. У першу чергу, мова йде про можливість отримання такого статусу за рішенням місцевих державних адміністрацій (військових адміністрацій). І ми розуміємо та розділяємо прагнення президента навести лад із бронюванням працівників. Але, на фоні сумнівних рішень місцевої влади, повністю призупинили процеси бронювання і профільні міністерства», – підкреслюється у листі.

Представники асоціацій нагадали: рішення про призупинення визначення підприємств критично важливими для функціонування економіки та проведення аудиту прийнятих рішень, згідно з опублікованим витягом з протоколу засідання уряду, не стосувалось міністерств. Тому на рівні міністерств механізм має бути відновлено якнайшвидше.

«Процедура перевірки обґрунтованості та підстав для визначення або підтвердження статусу критично важливих підприємств, а також бронювання працівників, здійснювалась міністерствами на високому рівні. Ми переконані, що ваші доручення були спрямовані на виявлення ризиків та недоліків для їхнього подальшого усунення, але не мали на меті зупинити всі процеси бронювання для дійсно критично важливих підприємств, адже це може повністю зупинити економіку та призвести до катастрофічних наслідків», – наголосили підписанти.

У листі підкреслюється, що комплектування ЗСУ особовим складом та матеріальним забезпеченням забезпечується виключно внутрішніми можливостями економіки України, тому необхідно максимально зберегти економічний та промисловий потенціал України.

«Цьогоріч ви зазначили, що один воїн – це шість людей у цивільному житті, які сплачують податки. У зв’язку із цим, просимо втрутитись у ситуацію, що склалась, та надати доручення уповноваженим органам та посадовим особам Кабміну щодо оперативного відновлення на рівні міністерств процесів підтвердження статусу критично важливих підприємств для функціонування економіки, та відновлення процесу бронювання персоналу таких підприємств, у тому числі із використанням функціоналу порталу «Дія», – резюмували підписанти.

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Теги: податки бізнес держава Україна війна військові

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