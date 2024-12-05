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Підвищення акцизу на тютюн: Гетманцев розповів, куди підуть гроші

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Підвищення акцизу на тютюн: Гетманцев розповів, куди підуть гроші
Вартість пачки цигарок зросте приблизно на 40 гривень, і всі ці гроші підуть на армію, зазначив голова комітету Верховної Ради
фото з відкритих джерел

Гетманцев: «Врешті-решт ми знайшли певний компроміс, хоча підвищили акцизи на 40 гривень з Нового року»

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів Данило Гетманцев повідомив, що гроші від підвищення акцизів на тютюн після ухвалення законопроєкту 11090 підуть на армію, інформує «Еспресо».

«Піврічний наш законопроєкт, який складно проходив через комітети, але врешті-решт ми знайшли певний компроміс, хоча підвищили акцизи на 40 гривень з Нового року. Зросте вартість пачки цигарок приблизно на 40 гривень, і всі ці гроші, вони підуть на армію», – зазначив Гетманцев. 

За його словами, цей законопроєкт «вводить графік підвищень акцизних ставок до 2028 року, доводячи їх до 90 євро за тисячу цигарок». 

Гетманцев зазначив, що підвищення акцизів на тютюн є зобов’язанням України перед Євросоюзом.

«Мені здається, що той графік, той план підвищення акцизів, який є сьогодні в законопроєкті, вже проголосований у другому читанні, він на сьогодні є оптимальним. Я той депутат, який провів у 2019 році, і у 2020, це відповідно, вже стало законом, поправку до акцизних ставок на ТВЕНи, урівнявши акцизні ставки на ТВЕНи з цигарками. І, власне, вони є рівними і зараз. І вони будуть рівними з наступного періоду. Однак, підвищення акцизів на цигарки буде відбуватися швидше, ніж на ТВЕНи. І різниця буде складати приблизно 20%», – розповів Данило Гетманцев.  

ТВЕН – це унікальний запатентований тютюновмісний виріб, у якому використовується лише оброблений тютюн.

Нагадаємо, Верховна Рада України 4 грудня ухвалила законопроєкт #11090 про підвищення акцизного податку на тютюнові вироби. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Відповідний законопроєкт підтримали 237 народних обранців. 

«Наступного року пачка цигарок зросте десь на +40 грн. Може більше, бо акцизи цим законом будуть привʼязані до євро і поступово наближатися у своєму обсязі до мінімальних вимог ЄС», – пояснив Железняк. Мінімальне податкове зобов'язання зі сплати акцизного податку зросте на 23,9% – з 63,45 до 78 євро за 1000 шт.

До слова, після ухвалення законопроєкту 11090 про підвищення акцизного податку на тютюнові вироби народний депутат від партії «Європейська солідарність» Володимир Вʼятрович наголосив на «підводних каменях» цього документу. У соцмережах він написав, що законопроєкт «створить багатомільярдні преференції для тютюнової індустрії за рахунок українського бюджету».

Так, у законопроєкті зазначається, що у 2025 році в Україні збільшать ставку акцизу на цигарки до €90 на 1000 штук, тоді як для ґаджетів типу ioqs чи glo (Тютюнових виробів для нагрівання – ТВЕН) – лише до €72 євро до 2028 року. Це створить 20% податкову знижку для таких виробів.

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Теги: податки армія акциз тютюнові вироби Данило Гетманцев

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