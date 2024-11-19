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Держбюджет-2025. Рада виділила 1,5 млрд на телемарафон, але не підвищила соцвиплати

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Держбюджет-2025. Рада виділила 1,5 млрд на телемарафон, але не підвищила соцвиплати
Сьогодні, 19 листопада, Верховна Рада схвалила в цілому проєкт бюджету на 2025 рік. Рішення підтримали 257 парламентарів
колаж: glavcom.ua

Мінімальна зарплата та прожитковий мінімум залишаться на рівні 2024 року

У вівторок, 19 листопада, Верховна Рада України ухвалила державний бюджет на 2025 рік із рекордними видатками на оборону й безпеку країни – 2,23 трлн грн. На соціальну сферу передбачено 421 млрд гривень. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Всі податки громадян та бізнесу наступного року будуть спрямовані на оборону й безпеку нашої країни. Буде більше фінансування на модернізацію нашого оборонно-промислового комплексу, а також на закупівлю дронів», – розповів Денис Шмигаль.

Політик також зазначив, що другим пріоритетом цього бюджету є підтримка громадян. Зокрема, у березні 2025 року заплановано провести індексацію пенсій. Водночас мінімальна зарплата та прожитковий мінімум залишаться на рівні 2024 року.

Документом пропонується установити з 1 січня 2025 року мінімальну заробітну плату:

  • у місячному розмірі – 8000 гривень;
  • у погодинному розмірі – 48 гривень.

У той самий час, як повідомив нардеп Ярослав Железняк, на телемарафон, закладено 1,5 млрд гривень.

Нардеп Олексій Гончаренко також заявив, що не підтримує цей бюджет, адже він має низку проблемних місць. Він зазначив, що як мінімум, не має чіткої підтримки військових, про яку говорять у Плані перемоги та Плані стійкості. Крім того, бюджет не передбачає підвищення зарплат та соціальних виплат для пересічних українців.

До слова, «Главком» раніше проаналізував головні зміни у держбюджеті, який було прийнято 19 листопада.

Нагадаємо, Європейська комісія виступає проти телемарафону «Єдині новини». Вона очікує, що Україна відновить роботу різних мовників. Про це йдеться у звіті Єврокомісії щодо прогресу держав-кандидатів. Єврокомісія висловила критику щодо фінансування телемарафону з держбюджету. Водночас йшлося про сумніви щодо об’єктивності «Єдиних новин».

Також Європейська федерація журналістів (EFJ) підписала заяву із закликом до української влади серйозно переглянути формат телемарафону та розглянути можливість закриття цього проєкту.

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Теги: Верховна Рада міністр податки зарплата бюджет Олексій Гончаренко фінансування Денис Шмигаль Ярослав Железняк

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Політика

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