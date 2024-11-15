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Російські НПЗ закриваються через збитковість – Reuters

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Російські НПЗ закриваються через збитковість – Reuters
Російські НПЗ припиняють роботу
фото з відкритих джерел

Частина російських нафтопереробних заводів скорочує виробництво, або взагалі припиняє роботу

Щонайменше три російські нафтопереробні заводи припинили переробку або зменшили обсяги виробництва через значні збитки, спричинені обмеженням експорту, зростанням цін на нафту та високими кредитними витратами. Про це повідомляє агентство Reuters.

Йдеться, зокрема, про Туапсинський, Ільський і Новошахтинський нафтопереробні заводи.

Як зазначає видання, їхнє закриття свідчить про серйозні проблеми у російській нафтопереробній промисловості.

Підприємства зазнають труднощів через атаки українських безпілотників, західні санкції та вимушений продаж палива зі знижками.

Крім того, за даними видання, криза скорочує обсяги експорту палива та знижує прибутки компаній, що призводить до зменшення надходжень у державний бюджет.

Найбільше постраждали менш технологічні російські заводи, які не виробляють преміальних видів палива. Вони зазнали збитків до 102 доларів за метричну тонну протягом кількох місяців другої половини 2024 року.

Нагадаємо, після нічної атаки дронів з 31 серпня на 1 вересня Московський нафтопереробний завод  зупинив роботу установки комбінованої переробки нафти «Євро+».

До слова, індійська компанія Reliance Industries, оператор найбільшого у світі нафтопереробного комплексу, уклала однорічну угоду з російською компанією «Роснєфть» про закупівлю 3 млн барелів нафти на місяць.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що безпілотники атакували Тверську область Росії. Під ударом опинилася Конаківська електростанція.

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Теги: санкції бюджет завод криза росія економіка нафта

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