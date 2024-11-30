Тягнибок розповів про здоров’я пораненого на фронті сина

Гордій служив у структурі Нацгвардії, поранення отримав у травні цього року на Бахмутському напрямку

Голова партії ВО «Свобода», ексдепутат Олег Тягнибок розказав, що його син Гордій після поранення на фронті має проблеми зі здоров’ям та перебуває на реабілітації. Про це політик розповів у ефірі телеканалу «Рівне-1».

«До цього часу він проходить лікування. На превеликий жаль, реабілітація дуже складна. Він отримав поранення в результаті попадання 152-го снаряду ствольної артилерії. У нього зараз не в повній мірі працює рука», – розказав політик про сина.

Тягнибок також додав, що Гордій служив у структурі Нацгвардії, поранення отримав у травні цього року на Бахмутському напрямку.

Олег Тягнибок у лікарні біля пораненого сина фото: Олег Тягнибок/ facebook

Крім того, ексдепутат зауважив, що у його родині воюють практично всі мужчини. Так, рідний брат служить у 103-й бригаді, яка дислокується зараз у Сумській області. Зять також пребуває у ЗСУ.

Нагадаємо, лідер «Свободи» Олег Тягнибок служить у Збройних силах України. Він пішов до війська добровільно у перші дні повномасштабного вторгнення Росії. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів колишній народний депутат, лейтенант Андрій Іллєнко. Брат Олега Тягнибока, Андрій, також долучився до лав ЗСУ.