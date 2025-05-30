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Запровадження екоподатку CBAM. Бізнес-асоціації закликають уряд негайно звернутися до ЄС

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Запровадження екоподатку CBAM. Бізнес-асоціації закликають уряд негайно звернутися до ЄС
Федерація роботодавців України (ФРУ) прогнозує, що запровадження вуглецевого мита з 2026 року зменшить український експорт товарів, що підпадають під дію CBAM, на $1,8 млрд
фото: Shutterstock

Підприємці вимагають ініціювати відтермінування дії CBAM

Провідні галузеві об'єднання України звернулися до уряду та прем’єр-міністра Дениса Шмигаля із закликом терміново подати офіційний запит до Європейської комісії щодо відтермінування впровадження механізму прикордонного вуглецевого коригування (CBAM). У разі зволікання, суттєвий вплив CBAM на український експорт може розпочатися вже з листопада 2025 року, повідомляє GMK Center.

Український союз промисловців і підприємців (УСПП) наголосив, що впровадження CBAM без урахування воєнного стану є «прямим ударом по конкурентоспроможності українського експорту». Федерація роботодавців України (ФРУ) прогнозує, що запровадження вуглецевого мита з 2026 року зменшить український експорт товарів, що підпадають під дію CBAM, на $1,8 млрд.

Із закликами звернулися також асоціація «Укрцемент», Національна асоціація добувної промисловості України, Energy Club, Європейська Бізнес Асоціація та інші профільні організації. Вони вимагають активізувати переговори з Єврокомісією та ініціювати відтермінування дії CBAM для України на період воєнного стану та відновлення.

До вимог бізнесу долучилися й народні депутати. Парламентський комітет з питань економічного розвитку 28 травня офіційно звернувся до уряду із закликом розпочати необхідні дії для отримання відтермінування. За словами народного депутата Муси Магомедова, до цього процесу мають бути залучені Кабмін, Верховна Рада та бізнес.

Офіційний запит до Єврокомісії досі не подано, хоча саме він є передумовою для активації статті 30.7 регламенту CBAM, яка дозволяє виключення для країн у форс-мажорних умовах. Експерти наголошують, що через тривалі бюрократичні процедури, критично важливо надіслати запит уже найближчими тижнями, аби уникнути перебоїв у торгівлі з ЄС.

За оцінками GMK Center, 14,5% українського експорту до ЄС у 2024 році підпадає під дію CBAM. Йдеться, зокрема, про продукцію металургії, енергетики, цементної промисловості та хімічної галузі. Загальні втрати експорту у 2026-2030 роках можуть сягнути $4,7 млрд, інвестицій – ще $2,7 млрд.

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Теги: експорт бізнес гроші

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