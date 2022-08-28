Вперше за два місяці зросла гуртова ціна на пальне

Ціна на пальне зросла вперше за два місяці

Ціна на пальне вперше за два місяці нетипово змінилась

За минулий тиждень гуртові ціни на пальне змінились, зокрема вартість дизпалива зросла, а бензин – подешевшав, повідомляє Enkorr.

«З 19 по 26 серпня гуртова вартість бензину А-95 знизилася на 1,75 грн/л (на 4%), до 41,50 грн/л. Дизельне пальне за тиждень зросло на 2,0 грн/л (на 4,5%) і торгувались в середньому по 46,25 грн/л», – йдеться у повідомленні.

Також на ринку іноді можна було потрапити на бензин А-92, ціна якого в середньому складала 41,25 грн/л, що на 50 коп. дешевше ніж тиждень тому.

Дизель торгувався в межах 43-49 грн/л, що також свідчить про підвищення на 2-3 грн/л в порівнянні з 19 серпня. Зазначається, що це перше підвищення оптових цін за останні 60 днів.

Підвищення гуртової ціни на дизель пояснюється сезонним збільшенням попиту, а також, побоюванням стосовно можливого пересихання Дністра викликаного засухою в Європі.

Є прогнози, що за умови збереження поточних європейських котирувань ціна на гуртові партії дизпального встановиться у діапазоні 47-49 грн/л. При цьому великих змін на роздрібному ринку експерти поки що не очікують.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Британія, попри офіційні заяви, продовжує імпорт російського палива.