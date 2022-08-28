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Вперше за два місяці зросла гуртова ціна на пальне

Ірина Жукевич
glavcom.ua
Вперше за два місяці зросла гуртова ціна на пальне
Ціна на пальне зросла вперше за два місяці
Фото з відкритих джерел

Ціна на пальне вперше за два місяці нетипово змінилась

За минулий тиждень гуртові ціни на пальне змінились, зокрема вартість дизпалива зросла, а бензин – подешевшав, повідомляє Enkorr.

«З 19 по 26 серпня гуртова вартість бензину А-95 знизилася на 1,75 грн/л (на 4%), до 41,50 грн/л. Дизельне пальне за тиждень зросло на 2,0 грн/л (на 4,5%) і торгувались в середньому по 46,25 грн/л», – йдеться у повідомленні.

Також на ринку іноді можна було потрапити на бензин А-92, ціна якого в середньому складала 41,25 грн/л, що на 50 коп. дешевше ніж тиждень тому.

Дизель торгувався в межах 43-49 грн/л, що також свідчить про підвищення на 2-3 грн/л в порівнянні з 19 серпня. Зазначається, що це перше підвищення оптових цін за останні 60 днів.

Підвищення гуртової ціни на дизель пояснюється сезонним збільшенням попиту, а також, побоюванням стосовно можливого пересихання Дністра викликаного засухою в Європі.

Є прогнози, що за умови збереження поточних європейських котирувань ціна на гуртові партії дизпального встановиться у діапазоні 47-49 грн/л. При цьому великих змін на роздрібному ринку експерти поки що не очікують.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Британія, попри офіційні заяви, продовжує імпорт російського палива.

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Теги: бензин пальне дизельне пальне

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