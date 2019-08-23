«Роттердам+» не передбачає доставку вугілля з Роттердама - Ріккетс



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Ціновий індекс API2, що використовується у формулі «Роттердам +», відображає вартість доставки вугілля в порти Амстердам-Роттердам-Антверпен

Вугілля постачається з країн-виробників, таких як Колумбія, США чи Південна Африка, безпосередньо в Україну, - експерт

Використання формули «Роттердам +» не передбачає постачання вугілля в Україну з Роттердама.

Про це заявив генеральний секретар Європейської асоціації вугілля та лігніту EURACOAL Брайан Ріккетс в інтерв'ю інтернет-виданню delo.ua.

«Використання індексу цін API 2 плюс надбавка на транспортування, так звана ціна« Роттердам + », не має на увазі, що вугілля постачається або коли-небудь буде поставлятися з портів ARA в Україні. Це було б безглуздо! Вугілля постачається з країн-виробників, таких як Колумбія, США чи Південна Африка, безпосередньо в Україну, але за вищою транспортної ціною, ніж на більш популярних маршрутах в північно-західній Європі, оскільки корабля доводиться проходити через Гібралтарську протоку, Середземне море, протоку Босфор, Чорне море і, можливо, Керченську протоку до українських портів», - заявив Ріккетс.

Керівник EURACOAL також зазначив, що ціновий індекс API2, який використовується у формулі «Роттердам +», відображає вартість доставки вугілля в порти Амстердам-Роттердам-Антверпен, а вартість його доставки в порти України дорожче, тому в формулу включені витрати на доставку.

«Вибір API 2 виправданий, але відображає вартість вугілля, що доставляється в порти АРА (Амстердам-Роттердам-Антверпен) на північному заході Європи, а не в українські порти, тільки один з яких може розвантажувати великотоннажні судна. Думка експертів, отримана EURACOAL, підтверджує, що вартість доставки в Україну вища, в залежності від походження конкретної партії і розміру судна - можливо, на $9 за тонну в разі вугілля з США ... Різниця у вартості доставки вугілля, що доставляється в українські порти, а не в порти ARA, коливається від $6,5 / т до 14,5 доларів США / т відповідно до методології НКРЕКП. Таким чином, приблизна оцінка різниці у вартості доставки, зроблена НКРЕКП, відображає фактичну величину», - повідомив Ріккетс.

Нагадаємо, методологія розрахунку оптової ринкової ціни електроенергії (відома як формула «Роттердам +») затверджена Національною комісією, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг, 3 березня 2016 року. Відповідно до неї вугільна складова в тарифі на електроенергію була заснована на котируваннях вугільного хаба ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен). З 1 липня 2019 в зв'язку з введенням в Україні нового ринку електроенергії дія формули «Роттердам +» припинилася.

НАБУ більше двох років розслідує формули «Роттердам +» в електроенергетиці і «Дюссельдорф +» в газовій сфері. За словами експертів, претензії НАБУ не обґрунтовані, принцип імпортного паритету застосовується в багатьох країнах світу.