19 червня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Сьогодні не можна викидати залишки зі столу

Сьогодні в Україні вдруге відзначать День фермера. Дата вибрана у зв'язку з тим, що 19 червня 2003 року був прийнятий закон «Про фермерське господарство».

Також 19 червня відзначається Міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту та Всесвітній день дитячого футболу.

З незвичайних свят сьогодні відзначається День неспішної прогулянки - як нагадування про те, що іноді варто зменшити темпи шаленого ритму життя і уважніше придивитися до дрібниць, які нас оточують.

У народі 19 червня шанується Ларіон Пропольнік. Вважалося, що в цей період пора полоти бур'яни в поле.

Міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту

Фото з відкритих джерел

19 червня 2015 року Генеральна Асамблея ООН у своїй резолюції A/RES/69/293 постановила проголосити 19 червня кожного року Міжнародним днем боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту.

Асамблея запропонувала відзначати цей день щоб підвищувати рівень обізнаності про необхідність зупинити сексуальне насильство пов'язане з конфліктом, шанувати жертв сексуального насильства, і тих, хто відважно присвятив життя боротьбі за викорінення цих злочинів, або втратив життя в цій боротьбі.

Сьогодні жертвами сексуального насильства дедалі частіше стають мирні мешканці з числа найбільш незахищених категорій, а саме жінки та діти. Сексуальне насильство в умовах конфлікту залишається непомітним, бо жертви бояться про нього розповідати.

Всесвітній день дитячого футболу

Фото: Getty Images

Це свято було засновано Організацією Об'єднаних Націй для залучення молоді до спорту. Відзначається Всесвітній день дитячого футболу 19 червня на підставі угоди між Дитячим фондом ООН, UNICEF та ФІФА, підписаної у 2001 році в рамках міжнародного руху «Голосуйте за дітей».

Всесвітній день прогулянки

Фото з відкритих джерел

Всесвітній день прогулянки, або День неспішної прогулянки — свято, яке закликає оцінити важливість такого способу відпочинку, як піша прогулянка.

За однією з версій, дата свята, 19 червня, обрана в зв’язку з тим, що саме в цей день його вперше відзначили в 1970-х роках в американському штаті Мічиган. Засновник свята У.Т. Рабе запропонував День пішої прогулянки у відповідь на популярний біг підтюпцем, навмисно підкреслюючи бажання сповільнити і без того стрімкий темп життя.

Існує версія, що це свято запроваджено з метою зменшення ритму сучасного життя. Поціновувачі розмірених прогулянок на природі закликають інших якомога частіше виходити на вулицю та проводити більше часу на відкритому просторі.

День фермера

19 червня - День фермера / фото god2019.net



18 червня 2020 року президент Володимир Зеленський підписав указ про святкування Дня фермера в Україні 19 червня.

У пояснювальній записці до проекту указу зазначається, що в цей день в Україні в 2003 році був ухвалений закон «Про фермерське господарство».

Також в документі сказано, що в країні зараз налічується 47 тисяч фермерських господарств або 62% від загальної кількості сільгосппідприємств.

Ларіон Пропольник

Фото з відкритих джерел

У народі 19 червня шанують Ларіона Пропольника. Вважалося, що в цей період пора виривати бур’яни в полі.

Православна церква згадує святого Іларіона Долмацького. Він народився у християнській родині і дуже рано постригся в ченці, а потім став учнем преподобного Григорія Декаполіта.

В обителі його посвятили в сан пресвітера. Після смерті ігумена братія хотіла обрати Іларіона на це місце, однак він таємно пішов до Візантії.

Пізніше святитель Патріарх Никифор переконав Іларіона стати ігуменом. Він керував монастирем вісім років.

На Русі святого називали Ларіоном. В день його пам’яті було прийнято виходити в поле і прополювати його від бур’янів. Селяни вважали, що, якщо вчасно з ними не впоратися, це принесе біди. Також вважалося, що бур’ян можна полоти, тільки коли місяць іде на спад, а на повний місяць така робота марна, оскільки бур’яни незабаром знову виростуть.

Народні прикмети на 19 червня:

Дує північний вітер - влітку буде багато опадів.

Чути крик перепелів - на дощову погоду.

Дме вітер в східному напрямку - літо буде дощовим.

Жуки літають ввечері - можна розраховувати на хорошу погоду.

Що не можна робити 19 червня:

Не можна викидати залишки зі столу. Вважається, що в цей день потрібно віддавати все зайве нужденним.

У городі не можна забувати про бур’ян, інакше не виведеться, а врожаю не буде.

Також не можна ображатися 19 червня.

У кого іменини 19 червня?

Іменини сьогодні святкують Віссаріон, Єлисей, Юхим, Іларіон, Іона, Софрон, Сусанна, Фекла, Гервасій, Протас, Ромуальд.

Раніше повідомлялося, що наприкінці червня українці отримають два тривалі вікенди, у зв'язку з Троїцею та Днем Конституції.

Читайте також: