Троїцька поминальна субота: прикмети і як прийнято проводити день

У цей день з ранку віруючі відвідують храми, щоб у спільній молитві згадати покійних

Напередодні Дня Святої Трійці (у 2021 році - 20 червня), відзначається Троїцька поминальна субота. Цього дня прийнято поминати померлих рідних і близьких.

Коли Троїцька батьківська субота

Загалом у православному календарі сім таких днів поминання. Дві із цих субот іменуються Вселенськими – це М’ясопусна батьківська субота та Троїцька батьківська субота. Щороку вони припадають на різні дати, оскільки залежать від Великодня.

Троїцька батьківська субота відзначається напередодні Святої Трійці. У православних християн це велике свято припадає на неділю, 20 червня. Відповідно, Троїцька Вселенська поминальна субота цього року буде 19 червня.

Традиції Троїцької поминальної суботи

За статутом православної церкви напередодні свята Святої Трійці відбувається заупокійне богослужіння, під час якого віруючі моляться за упокій померлих, просять у Господа для них милосердя та прощення гріхів.

Віряни, зокрема, пишуть записки з іменами покійних, які священик поминає біля вівтаря на літургії і на панахиді вже після служби. У церквах також прийнято ставити свічки на спеціальний квадратний свічник. Саме перед ним відбувається поминання покійних.

Крім того, в Троїцьку батьківську суботу прийнято роздавати милостиню нужденним, аби ті помолитися за родичів.

Зазвичай після храму парафіяни йдуть на кладовище, де відбувається вже приватна молитва про померлого – панахида. Головне цього дня – молитва.

Після цього прийнято відвідувати кладовище. На могилах близьких наводять порядок і моляться за упокій померлих рідних.

Сім'я збирається разом і згадує близьких, що пішли. До столу прийнято подавати їх улюблені страви. Але їжа - не головне, головне дух єднання, миру і любові.

Також в Троїцьку батьківську суботу заохочується допомога ближньому, це теж форма поминання покійних. До церкви з собою беруть червоне вино, хліб, цукерки, крупи. Після богослужіння продукти роздають нужденним. Можна також робити це в індивідуальному порядку, або зробити пожертвування в благодійний фонд.

Прикмети Троїцької батьківської суботи

Дощ - щедрий урожай ягід, грибів і тепле літо

Рясна роса - до ранньої, холодної і сирої осені

Відсутність хмар - ще 2 місяці будуть часті дощі

Спека - до посухи і неврожаю зернових

Побачити веселку - до вирішення фінансових проблем і міцного здоров'я

Потрапити під зливу - до здійснення заповітної мрії.

Що не можна робити в Троїцьку батьківську суботу

У цей день заборонено згадувати самогубців і тих, кого не хрестили в православній вірі.

Не можна влаштовувати банкети і розпивати алкогольні напої на кладовищі.

Не бажано залишати на могилах покійних їжу.

У цей день не можна також поминати покійних поганими словами, згадувати їм образи і погані вчинки.

Раніше повідомлялося, що наприкінці червня українці отримають два тривалі вікенди, у зв'язку з Троїцею та Днем Конституції.