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    Економіка та фінанси

    Як в ОККО позбавилися проблемного активу перед отриманням чергового траншу ЄБРР

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    Як в ОККО позбавилися проблемного активу перед отриманням чергового траншу ЄБРР

    ОККО отримала кредит ЄБРР після позбавлення від нафтотрейдера з величезним боргом

    Спір Державної фіскальної служби з колись одним з найбільших нафтотрейдерів країни «Енерготрейд-ресурс» (раніше – ПП «ОККО-Нафтопродукт»), у якого понад 640 млн грн податкових вимог, поставлена на паузу. Про це повідомляють Вести.

    18 червня 2021 року Івано-Франківський окружний адмінсуд зупинив провадження у цій справі, призначивши в ній судову експертизу. Матеріали справи будуть відправлені до Київського НДІ судових експертиз, який має славу «неспішної організації», відзначає видання.

    Спір з ДФС «ОККО-Нафтопродукт» почав ще в 2018 році через донарахування податкових зобов'язань в 640 млн грн. Першу інстанцію позивач виграв, але восени 2020-го нафтотрейдер програв у Восьмому апеляційному адмінсуді, який підтвердив всі претензії фіскалів.

    У жовтні того ж року ПП виявилося в реєстрі суб'єктів господарювання, що мають борг перед бюджетом на суму 1,7 млрд грн.

    На той час компанія вже була перейменована в «Енерготрейд-ресурс» і змінила власника – замість власника OKKO і концерну «Галнафтогаз» Віталія Антонова, проблемний боржник був переоформлений на івано-франківську компанію «Укрсервіс», відзначає видання.

    У грудні Верховний суд відправив спір на новий розгляд до суду першої інстанції, де він тепер і завис на невизначений час.

    Видання зазначає, що незабаром після цієї заміни і виходу «ОККО-Нафтопродукту» зі структури OKKO Group, компанія Антонова отримала черговий транш кредиту від ЄБРР на $35 млн, в рамках загального кредитування на суму $ 135 млн.

    «Очевидно, що незакритий спір на величезну суму з ДФС, з потенційними санкціями у вигляді арешту рахунків і можливим банкрутством, створювали більш ніж неприйнятні ризики для реалізації цього проекту», – зазначає видання – Тому, найімовірніше, проблемну компанію, яка не горіла бажанням платити податки, і вивели «від гріха подалі» зі структури OKKO Group».

    Як повідомляв «Главком», експерти назвали заправки, які продають неякісне пальне.

    Теги: борг ДФС ЄБРР суд Верховний Суд України Окружний адмінсуд ОККО
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    Як в ОККО позбавилися проблемного активу перед отриманням чергового траншу ЄБРР