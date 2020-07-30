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    Як Covid-19 вплинув на економіку Німеччини. Оприлюднені тривожні дані за другий квартал

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    Як Covid-19 вплинув на економіку Німеччини. Оприлюднені тривожні дані за другий квартал

    У другому кварталі скоротились експорт та імпорт, але не державні витрати

    В економіці Німеччини відбувається найбільший економічний спад з 1970 року. Це підтверджують дані Федеративного статистичного агентства ФРН. 

    Повідомляється, що у другому кварталі скоротилися експорт, імпорт, витрати споживачів. Лише державні витрати зросли. Аналітики очікували падіння на 9% у порівнянні з минулим кварталом.

    ВВП Німеччини скоротився на 11,7%, але безробіття залишилося на рівні 6.4%. У першому кварталі скорочення становило 2,2%. Це найбільший спад ВВП з часів кризи 2008-2009 років.

    Нагадаємо, що липні лідери ЄС узгодили план допомого економіці Європа на 750 млрд євро, з яких 500 підуть на допомогу країнам, що найбільше постраждали, а 250 – це кредити.

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    ЄС США економіка експорт Європа ВВП криза безробіття коронавірус
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