Україна планує увійти до ТОП-5 світових експортерів зерна



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нарощування виробництва зерна буде досягнуто за рахунок збільшення продуктивності на 20% - агробізнес

За прогнозами, виробництво пшениці в Україні на кінець 2029 року сягне 34 млн тонн або 4,1% світового виробництва

Україна протягом наступних десяти років продовжить покращувати свої позиції на світовому ринку зерна і, потенційно, увійде до ТОП-5 країн експортерів зернових, збільшивши свою частку до 14%.

Про це йдеться в прогнозі Організації економічного співробітництва та розвитку і Всесвітньої продовольчої організації, повідомляє пресслужба асоціації «Український клуб аграрного бізнесу».

Очікується, що на світовому ринку збережеться тенденція до збільшення виробництва зернових. У зв'язку зі збільшенням врожайності світове виробництво зросте на 375 млн тонн і перевищить 3 млрд тонн, зокрема, виробництво пшениці збільшиться на 86 млн тонн - до 839 млн тонн.

За прогнозами, виробництво пшениці в Україні на кінець 2029 року сягне 34 млн тонн або 4,1% світового виробництва. Для порівняння, в 2019 році виробництво пшениці становило 28 млн тонн або 3,7% світового виробництва.

Незважаючи на те, що посівні площі під пшеницею, очікувано, залишаться майже незмінними, нарощування виробництва буде досягнуто за рахунок збільшення продуктивності на 20%.

Також очікується, що Україна і надалі буде збільшувати експорт пшениці, і на кінець 2029 року буде становити близько 25 млн тонн.

Завдяки збільшенню врожайності Україна продовжить зміцнювати свої позиції як один зі світових лідерів-експортерів, і на кінець 2029 року частка України на світовому ринку становитиме близько 12%.

Таким чином, в кінці 2029 року Україна посяде шосте місце з виробництва пшениці і розділить з Канадою четверте місце за обсягом її експорту.

За прогнозами Організації, світове виробництво кукурудзи збільшиться на 193 млн тонн - до 1,3 млрд тонн. Україна і далі буде збільшувати обсяги виробництва кукурудзи.

До кінця 2029 року виробництво кукурудзи в Україні збільшиться на 14% - до 39 млн тонн, або 3% світового виробництва (7 місце в світі). Посівні площі під кукурудзу залишаться незмінними, а продуктивність збільшиться.

Очікується, що частка України в світовому експорті кукурудзи трохи зменшиться - з 17% в 2019 році до 16% в 2029 році. При цьому, Україна має намір збільшити обсяги експорту кукурудзи до 31 млн тонн (4 місце в світі).

«Що стосується інших зернових, таких як ячмінь, овес і жито, то на кінець наступного десятиліття прогнозується світове збільшення їх виробництва до 319 млн тонн. В Україні очікується збільшення загального виробництва цих культур на понад 1 млн тонн - до 11,6 млн тонн, в результаті чого наша країна буде і надалі утримувати 8 місце з виробництва цих зернових. Експорт збільшиться з 5,2 млн тонн в 2019 році - до 6,4 млн тонн в 2029 році, тим самим зміцнюючи свої позиції на світовому ринку і обіймаючи 5 місце в світі», - зазначили представники аграрного бізнесу.

Як повідомлялося, Україна з початку маркетингового року ( липень 2020 червень 2021) попри значно менший врожай продовжує активно експортувати зерно.

Нагадаємо, 21 липня українські аграрії вже зібрали понад 21 млн тонн зерна.

Цифри невтішні. Станом на середину липня зібраний урожай в Україні менший майже на 30% від минулорічного.

Влада визнала: запаси зерна в українських сховищах зменшилися майже на 40%.

До слова, на зовнішні ринки за результатами 2018/2019 маркетингового року Україною поставлено рекордні 50,4 млн тон зернових, зернобобових та борошна, що на 10,5 млн тонн більше, ніж