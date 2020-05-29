Зарплати в Україні: на скільки зростуть виплати після індексації у червні



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Зарплати в Україні: на скільки зростуть виплати після індексації у червні

На сьогодні індексація заробітної плати проводиться у разі, коли величина індексу споживчих цін перевищить поріг індексації, який встановлено в розмірі 103 відсотка

Індексацію зарплат у червні 2020 року будуть проводити на рівні травня, окрім роботодавців, які підвищили оклади у березні 2019 року.

На сьогодні індексація заробітної плати проводиться у разі, коли величина індексу споживчих цін перевищить поріг індексації, який встановлено в розмірі 103 відсотка.

Індексації підлягає заробітна плата у межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб, розміри якого щороку затверджуються Верховною Радою України в Законі про Державний бюджет України.

Індексація заробітної плати працівників передбачена Законом України від 03.07.1991 р. № 1282-XII (у редакції від 06.02.2003 р. № 491-IV) «Про індексацію грошових доходів населення» та постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. № 1078 «Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення» (далі – Порядок № 1078).

Частина заробітної плати, яка перевищує розмір прожиткового мінімуму не індексується.

При цьому слід пам’ятати, що:

у разі коли особа працює неповний робочий час, сума індексації її заробітної плати визначається із розрахунку повного робочого часу, а виплачується пропорційно відпрацьованому часу;

якщо працівник відпрацював неповний робочий місяць, наприклад, перебував у відпустці або на лікарняному, то сума індексації у такому випадку виплачується пропорційно відпрацьованим дням або часам;

у разі якщо працівник не відпрацював жодного дня у місяці, то індексація заробітної плати за цей місяць не провадиться.

Сума індексації заробітної плати працівника визначається як результат множення суми оплати праці, що підлягає індексації, на величину приросту індексу споживчих цін, поділений на 100.

Кому в червні 2020 року необхідно індексувати заробітну плату?

При обчисленні індексу споживчих цін, а також індексації заробітної плати бюджетних працівників потрібно орієнтуватись на останнє нормативне підвищення їх посадових окладів для відповідної категорії таких працівників, тому що бюджетні установи і організації посадові оклади своїх працівників підвищують тільки згідно з постановами Кабінету Міністрів України (статті 8 і 13 Закону України Про оплату праці).

Підвищення тарифної ставки (окладу) працівника в індивідуальному порядку, як то: у зв’язку з переназначенням його на більш високу за оплатою посаду, підвищенням його кваліфікаційної категорії, педагогічного звання, педагогічного навантаження тощо, не береться до уваги при індексації.

В системі державного управління, а також місцевого самоврядування з 1 січня 2020 року згідно законодавчих та нормативно – правових актів України були підвищені посадові оклади:

державних службовців, а також працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування;

працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери (працівники освіти, медичні працівники, працівники закладів культури тощо), розміри посадових окладів яких передбачені Єдиною тарифною сіткою (додаток 1 до постанови Кабміну від 30.08.2002 р. № 1298);

робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та інших органів, умови оплати праці яких передбачені наказом Міністерства праці України від 02.10.1996 року N 77.

Для вищезазначених працівників січень 2020 року буде базовим місяцем, тому відповідно до положень п. 5 Порядку № 1078 їхня заробітна плата в червні індексації не підлягає.

Що стосується посадових осіб і службовців органів місцевого самоврядування, посадові оклади яких останній раз були підвищені у червні 2019 року, то базовим місяцем для них став червень 2019 року. У червні 2020 року їх заробітна плата також не індексується, оскільки перевищення порогу індексації для них у червні не відбулося (0,994липень х 0,997серпень х 1,007вересень х 1,007жовтень х 1.001листопад х 0,998грудень х 1,002січень х 0,997лютий х 1,008березень х 1,008квітень х 100 = 101,9% < 103,0%).

Варіанти індексації зарплат

Якщо підвищення посадових окладів працівників відбулося в січні 2019 році (базовий місяць) і до березня 2020 року заробітна плата не збільшувалась, то для проведення індексації величина приросту індексу споживчих цін для нарахування суми індексації у червні 2020 року становить 3,1%.

Індексації підлягатиме частину доходу, що не перевищує прожиткового мінімуму для працездатних осіб у червні 2020 року – 2102,00 грн.

Величина приросту Індексу споживчих цін для нарахування суми індексації у червні 2020 року, у випадку підвищення тарифних ставок у січні 2019 року, становить 3,1%. Визначається сума індексації, як результат множення грошового доходу, що підлягає індексації, на величину приросту ІСЦ, поділеного на 100. Тобто сума індексації становить – 65,16 грн.

У випадку, якщо підвищення посадових окладів працівників відбулося в лютому 2019 року (базовий місяць) і до березня 2020 року зарплата не збільшувалась. Тобто розрахунок Індексу споживчих цін не перевищив поріг індексації (103%), тому у червні 2020 року проведення індексації буде здійснюватися, як й у травні, у розмірі – 67,26 грн.

І останній приклад, якщо підвищення окладів працівників відбулося в березні 2019 року (базовий місяць) і до квітня 2020 року заробітна плата не збільшувалась. Тобто розрахунок індексу споживчих цін перевищив поріг індексації (103%), тому у червні 2020 року проведення індексації буде здійснюватися у розмірі – 65,16 грн.

Нарахування індексації в умовах карантину

Внаслідок запровадження карантину у багатьох роботодавців виникли ситуації, через які працівникам було встановлено неповний робочий час. Або виникали ситуації коли працівникам була надана відпустка, зокрема, і неоплачувана. Або ж було оформлено оплачуваний простій.

В таких випадках нарахування індексації буде базуватися на таких правилах:

Усі виплати, які базуються на середній заробітній платі, не індексуються. Це стосується, насамперед, відпускних і лікарняних.

Відповідно до п. 4 Порядку №1078, якщо особа працює неповний робочий час, сума індексації визначається із розрахунку повного робочого часу й виплачується до відпрацьованого часу пропорційно.

При цьому під неповним робочим часом в цьому випадку вважається будь-який випадок, коли працівник з певних причин не забезпечив виконання встановленої норми робочого часу.

Тобто, це коли працівника, дійсно, перевели на неповний робочий час. Але ця норма також стосується працівників, які перебували у відпустках, на лікарняному, або оформлено прогул тощо. Для них індексації підлягає лише та частина зарплати, яка нарахована за фактично відпрацьований час.

При цьому з метою визначення суми індексації в цьому випадку вона проводиться у два етапи. Спочатку рахується її загальна сума (з огляду на суми заробітної плати, нарахованої за відпрацьований час). Надалі визначається її фактична сума (пропорційна до співвідношення фактично відпрацьованого часу до норми робочого часу у відповідному місяці).

Якщо працівник перебував у відпустці цілий місяць або хворів протягом всього місяця, то індексація також не нараховується.

Оплата, яка виплачується працівникам за час простою, не підлягає індексації.

Статтею 2 Закону «Про індексацію грошових доходів населення» визначено, що індексації підлягають грошові доходи громадян, одержані ними в гривнях на території України і які не мають разового характеру.

Отже, оскільки оплата у разі вимушеного простою не є постійною виплатою, вона не підлягає індексації.