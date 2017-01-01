Японська компанія Fujikura запустить виробництво на Вінниччині

Fujikura має намір працевлаштувати близько 700 українців

«Фуджікура Аутомотів Європа» — світовий лідер із випуску кабельної продукції для провідних автомобільних брендів — прийняла рішення розмістити свої потужності на Вінниччині. Про це повідомляє прес-служба Вінницької ОДА. 30 листопада у м. Немирів під головуванням директора Департаменту міжнародного співробітництва та



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Фото: zik.ua

Fujikura має намір працевлаштувати близько 700 українців

«Фуджікура Аутомотів Європа» — світовий лідер із випуску кабельної продукції для провідних автомобільних брендів — прийняла рішення розмістити свої потужності на Вінниччині. Про це повідомляє прес-служба Вінницької ОДА.

30 листопада у м. Немирів під головуванням директора Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації Володимира Мережка відбулась виїзна нарада із представниками компанії «Фуджікура Аутомотів Європа».

«У зв’язку з тим, що компанія «Фуджікура Аутомотів Європа» прийняла рішення розмістити свої потужності на Вінниччині, на порядку денному питання, пов’язані з успішним запуском виробництва. Сьогодні тут присутні представники Департаменту будівництва, містобудування та архітектури облдержадміністрації, Немирівської райдержадміністрації та міської ради, Вінницького обласного центру зайнятості, ПАТ «Вінницяобленерго», підрозділу ДСНС України у Немирівському районі, які сприятимуть швидкому вирішенню проблемних питань з метою запуску першої черги виробництва вже наприкінці грудня поточного року. Спільні переговори тривали більше року, і від імені Вінницької облдержадміністрації хочу висловити подяку керівництву компанії за вибір саме Вінницької області», — зазначив Мережко.

Водночас, заступник генерального директора «Фуджікура Україна» та директор філії компанії «Фуджікура» у Вінницькій області Оксана Лашманова зазначила, що на даний час вже 200 осіб з Вінниччини завершують своє навчання у Львові та зможуть приступити до роботи. Всього ж компанія має намір працевлаштувати близько 700 чоловік, забезпечивши їх гідною зарплатою та соціальним пакетом.

«Для успішного запуску виробництва та належного дотримання умов законодавства при цьому,ми потребуємо вашої компетентної допомоги, так як маємо неузгоджені питання щодо технічного оснащення приміщення, збільшення потужностей електропостачання та ін.» — підкреслила Оксана Лашманова.

Учасниками зустрічі в робочому форматі були обговорені питання щодо набору працівників, надання консультативної допомоги в оформленні необхідної проектної документації та збільшення потужностей електропостачання майбутнього заводу.