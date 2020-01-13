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    Економіка та фінанси

    Ярославський розповів, чому до нього на Новий рік приїжджав Кернес

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    Олександр Ярославський взяв участь у церемонії випуску магістрів Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна - Ярославський розповів, чому до нього на Новий рік приїжджав Кернес
    Олександр Ярославський взяв участь у церемонії випуску магістрів Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

    Бізнесмен повідомив, що з Кернесом у них були питання «особистого характеру»

    Один з найбільш відомих українських бізнесменів Олександр Ярославський заявив, що врегулював усі питання «особистого характеру» з мером Харкова Геннадієм Кернесом.

    Про це бізнесмен повідомив під час спілкування з журналістами після церемонії випуску магістрів Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, пишуть Українські новини.

    Відповідаючи на питання про присутність Кернеса на новорічній святковій вечірці у Kharkiv Palace Hotel 5*, що належить Ярославському, бізнесмен сказав: «У нас були особисті питання один до одного, ми їх закрили. Ніяких ситуативних речей, як журналісти піднімали ці питання. Це наші особисті взаємини, ми їх закрили та й все. Не треба шукати ніяких чорних кішок у темній кімнаті. Тим більше, що ніякої ані кішки, ані мишки тут немає».

    Як відомо, Харків є рідним містом Ярославського, бізнесмен вклав у розвиток Харківської області близько $1 млрд.

    Харків Геннадій Кернес мер Олександр Ярославський
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