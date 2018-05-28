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    Йорданія передумала будувати АЕС спільно з Росією - ЗМІ

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    АЕС, фото ілюстративне - Йорданія передумала будувати АЕС спільно з Росією - ЗМІ
    АЕС, фото ілюстративне

    Тендер на будівництво АЕС в Йорданії Росія виграла в 2013 році

    Влада Йорданії вирішила відмовитися від спільного з Росією проекту з будівництва АЕС.

    Про це повідомляє Jordan Times.

    ЗМІ не виключають політичної складової цього рішення.

    Тендер на будівництво АЕС в Йорданії Росія виграла в 2013 році. Міжурядова угода була підписана в березні 2015 року. Станцію Амман планував запустити до 2025 року. Передбачалося, що 51% в цьому проекті отримає Йорданія, а 49% - російська сторона.

    За планом станція потужністю 2 тисячі мегават повинна була обійтися в $10 млрд.

    До слова, 14 травня енергоблок №5 Запорізької АЕС відключено від енергомережі для проведення планового капітального ремонту тривалістю 83 доби. 

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