Йорданія передумала будувати АЕС спільно з Росією - ЗМІ
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АЕС, фото ілюстративне
Тендер на будівництво АЕС в Йорданії Росія виграла в 2013 році
Влада Йорданії вирішила відмовитися від спільного з Росією проекту з будівництва АЕС.
Про це повідомляє Jordan Times.
ЗМІ не виключають політичної складової цього рішення.
Тендер на будівництво АЕС в Йорданії Росія виграла в 2013 році. Міжурядова угода була підписана в березні 2015 року. Станцію Амман планував запустити до 2025 року. Передбачалося, що 51% в цьому проекті отримає Йорданія, а 49% - російська сторона.
За планом станція потужністю 2 тисячі мегават повинна була обійтися в $10 млрд.
До слова, 14 травня енергоблок №5 Запорізької АЕС відключено від енергомережі для проведення планового капітального ремонту тривалістю 83 доби.