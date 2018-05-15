Запорізька АЕС відключила енергоблок №5 для тривалого капремонту

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Запорізька АЕС

Капітальний ремонт енергоблоку триватиме 83 дні

У понеділок, 14 травня, енергоблок №5 Запорізької АЕС відключено від енергомережі для проведення планового капітального ремонту тривалістю 83 доби.

Про це повідомляє прес-служба «Енергоатому».

Таким чином у роботі перебувають чотири енергоблока. Сумарна потужність генераторів становить 3 870 МВт. При цьому на енергоблоці №4 Запорізької АЕС 65-а доба середнього планового ремонту.

«Енергоблоки працюють в штатному режимі, зауважень до роботи основного обладнання енергоблоків та персоналу немає», - повідомили у «Енергоатомі».

Зазначається, що радіаційний фон на проммайданчику і в санітарно-захисній зоні (територія навколо АЕС радіусом 2,5 км) відповідає природному радіаційному фону в місці розташування АЕС.

Нагадаємо, Придніпровська ТЕС 5 травня змогла запустити восьмий енергоблок, і робота станції була відновлена.

Також повідомлялося, що Луганщині загрожує масштабний блекаут через збій у енергосистемі.