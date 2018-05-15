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    Запорізька АЕС відключила енергоблок №5 для тривалого капремонту

    • Розсилка
    Запорізька АЕС
    Запорізька АЕС

    Капітальний ремонт енергоблоку триватиме 83 дні

    У понеділок, 14 травня, енергоблок №5 Запорізької АЕС відключено від енергомережі для проведення планового капітального ремонту тривалістю 83 доби. 

    Про це повідомляє прес-служба «Енергоатому».

    Таким чином у роботі перебувають чотири енергоблока. Сумарна потужність генераторів становить 3 870 МВт. При цьому на енергоблоці №4 Запорізької АЕС 65-а доба середнього планового ремонту.

    «Енергоблоки працюють в штатному режимі, зауважень до роботи основного обладнання енергоблоків та персоналу немає», - повідомили у «Енергоатомі».

    Зазначається, що радіаційний фон на проммайданчику і в санітарно-захисній зоні (територія навколо АЕС радіусом 2,5 км) відповідає природному радіаційному фону в місці розташування АЕС.

    Нагадаємо, Придніпровська ТЕС 5 травня змогла запустити восьмий енергоблок, і робота станції була відновлена.

    Також повідомлялося, що Луганщині загрожує масштабний блекаут через збій у енергосистемі.

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