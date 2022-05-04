YouTube планує впровадити покупки у реальному часі

Тисячі творців вже експериментують із набагато регулярнішими покупками через VOD

Керівники YouTube роблять «велику ставку» на онлайн-покупки та інші комерційні інтеграції зі творцями, оскільки останні місяці платформа потокового відео демонструє повільніше зростання доходів від реклами. Про це пише The Hollywood Reporter.

Віце-президент YouTube по Америці Тара Уолперт Леві розповіла: «Тисячі творців вже експериментують із набагато регулярнішими покупками через VOD, тому слідкуйте за новинами. Для нас це велика ставка і ми раді цьому».

Уолперт Леві не розкрила подробиць про майбутні функції покупок на YouTube.

YouTube також приділяє особливу увагу своїм пропозиціям щодо покупок у реальному часі, які дозволяють глядачам купувати товари у прямому ефірі.