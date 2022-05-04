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    Економіка та фінанси

    YouTube планує впровадити покупки у реальному часі

    Останні місяці платформа потокового відео демонструє повільніше зростання доходів від реклами - YouTube планує впровадити покупки у реальному часі
    Останні місяці платформа потокового відео демонструє повільніше зростання доходів від реклами
    фото: Ralph Peters/www.imago-images.de/Global Look Press

    Тисячі творців вже експериментують із набагато регулярнішими покупками через VOD

    Керівники YouTube роблять «велику ставку» на онлайн-покупки та інші комерційні інтеграції зі творцями, оскільки останні місяці платформа потокового відео демонструє повільніше зростання доходів від реклами. Про це пише The Hollywood Reporter.

    Віце-президент YouTube по Америці Тара Уолперт Леві розповіла: «Тисячі творців вже експериментують із набагато регулярнішими покупками через VOD, тому слідкуйте за новинами. Для нас це велика ставка і ми раді цьому».

    Уолперт Леві не розкрила подробиць про майбутні функції покупок на YouTube.

    YouTube також приділяє особливу увагу своїм пропозиціям щодо покупок у реальному часі, які дозволяють глядачам купувати товари у прямому ефірі.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    YouTube планує впровадити покупки у реальному часі