З карти Приватбанку у казино програли 622 мільйони

Ім’я власника картки не називається

Національний банк України під час інспекційної перевірки Приватбанку виявив витрати розміром 622 мільйони гривень з однієї карти в казино за кордоном. Про це повідомила заступниця голови НБУ Катерина Рожкова, передає видання FinClub. «Одна фізособа, використовуючи платіжну карту Приватбанку, оплачувала нею гру в казино за межами України. В



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Ім’я власника картки не називається

Національний банк України під час інспекційної перевірки Приватбанку виявив витрати розміром 622 мільйони гривень з однієї карти в казино за кордоном.

Про це повідомила заступниця голови НБУ Катерина Рожкова, передає видання FinClub.

«Одна фізособа, використовуючи платіжну карту Приватбанку, оплачувала нею гру в казино за межами України. В принципі нічого особливого. Це нормально. Карта була кредитною», - розповіла вона.

За словами Рожкової, погашення кредиту здійснювалося фізичними особами на території України. Ці фізособи не були родичами, або підлеглими власника картки.

Було проведено розслідування, яке виявило відсутність легальних джерел грошей для «допомоги» у розмірі 622 млн грн.