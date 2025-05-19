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Інфляція, скорочення виробництва і зупинка підприємств – ЗМІ описали наслідки підвищення тарифів «Укрзалізниці»

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Інфляція, скорочення виробництва і зупинка підприємств – ЗМІ описали наслідки підвищення тарифів «Укрзалізниці»
«Укрзалізниця» пропонує підвищити вантажні тарифи на 37%
фото: glavcom.ua

Удар по великих підприємствах та криза в громадах: якими будуть наслідки від підвищення вантажних тарифів «Укрзалізниці»

«Укрзалізниця» намагається підвищити тарифи шляхом їх індексації на 37%. Але у 2022 році, коли тарифи зросли на рекордні 70%, бізнес поставився до цього з певним розумінням, оскільки після початку війни «УЗ» мала різке скорочення вантажних перевезень та виконувала надважливі соціально-оборонні функції. Зараз же бізнес категорично не сприймає будь-які спроби «навісити» на себе додаткове фінансове навантаження – адже воно тільки поглибить кризу в економіці. Про це йдеться в аналітиці GMK Center.

«Враховуючи підвищення тарифів влітку 2022 року на 70%, жодні інфляційні індекси та економічні показники під час війни не можуть бути обґрунтуванням підвищення тарифів у 2025 році», – зазначили в коментарі GMK Center в асоціації «Укрцемент».

Негативне ставлення бізнесу до індексації вантажних тарифів УЗ пов’язане із скрутним становищем у більшості галузей української економіки, які ледь виживають в умовах війни і отримують від держави не допомогу або принаймні не перешкоджання у господарській діяльності, а перекладання проблем одно окремого держпідприємства на всю економіку, вказують у Центрі.

«Підвищення тарифу призведе до непропорційного зростання логістичних витрат більшості галузей економіки, збільшення собівартості продукції та втрати конкурентоспроможності. Крім того, зростання транспортних витрат автоматично закладається в собівартість виробництва: за розрахунками НАДПУ, внаслідок індексації тарифів УЗ собівартість тонни руди може зрости щонайменше на $2-3, а тонни вугілля – на $5-7 залежно від відстані перевезення», – пише видання.

Також індексація тарифів потягне за собою скорочення обсягів виробництва та експорту – адже логічною реакцією бізнесу на збільшення транспортних витрат та зниження конкурентоспроможності стане скорочення обсягів виробництва, а в окремих випадках – навіть зупинка діяльності. Частина ж вантажовласників перейде на автотранспорт, що призведе до прискорення руйнування доріг.

«Будь-яке підвищення тарифів «УЗ» призведе до ланцюгового збільшення цін вантажовласниками, тобто такі дії роблять свій значний внесок у посилення промислової інфляції. Це також матиме мультиплікативний ефект на суміжні галузі: проблеми в певній галузі економіки неминуче негативно вплинуть на роботу інших, навіть якщо в них стан справ кращий. Наприклад, проблеми у металургії або добувній галузі за рахунок ефекту доміно будуть чинити негативний ефект на логістику, енергетику, машинобудування та інше», – вказують у Центрі.

Ударить підвищення також по аграрному сектору, особливо – малим та середнім фермерським господарствам.

«Це може призвести до зниження врожайності, скорочення виробництва та експорту, а також до загального погіршення економічної ситуації в громадах. У зв’язку з цим, аграрії закликають до перегляду тарифної політики та впровадження прозорого механізму формування тарифів, який би враховував інтереси всіх учасників ринку», – розповіли в коментарі GMK Center в Всеукраїнській Аграрній Раді.

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Теги: тарифи вугілля Укрзалізниця перевезення

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