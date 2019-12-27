За 11 місяців «Запоріжгаз» зафіксував майже 430 випадків незаконного використання газу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Порушники повинні сплатити понад 5 млн грн донарахованих збитків

За 11 місяців 2019 році АТ «Запоріжгаз» зафіксувало майже 430 випадків незаконного використання газу. З них 51 шляхом несанкціонованої врізки в систему газопостачання. За спожитий, але неоплачений газ порушники повинні сплатити понад 5 млн грн донарахованих збитків. В середньому, за кожним фактом порушення донараховується понад 108 тис. грн.

«В першу чергу споживачі повинні розуміти, що несанкціоноване втручання в роботу газових мереж не тільки протизаконно, а й несе загрозу життю і здоров'ю оточуючих, тому що робиться кустарним способом», - зазначив головний інженер АТ «Запоріжгаз» Віталій Нестеренко.

Крім того, було виявлено 378 фактів втручання в роботу газового лічильника побутовими споживачами, донарахування склали понад 13 млн грн. Дані рахунки не є штрафами, це донарахування за раніше використаний, але неоплачений газ.

Експертизи газових лічильників споживачів проводяться за участю незалежних експертів метрології та стандартизації. Якщо втручання в роботу лічильника комісією не підтверджено, споживач не сплачує вартість експертизи. Оплата збитків за несанкціоноване використання газу і вартість експертизи лічильника здійснюється тільки при підтвердженні факту крадіжки газу.

У грудні 2018 НКРЕКУ були внесені зміни до Кодексу ГРМ. Згідно зі змінами, за втручання в роботу лічильника з простроченим терміном повірки споживачу, крім вартості експертизи, доведеться сплатити збитки за несанкціоноване використання газу. Тобто незалежно від того прострочений термін повірки лічильника, порушники повинні сплатити вартість експертизи - більше 3 тис. грн. і збитки за незаконне використання газу. Розмір збитків розраховується в кожному випадку індивідуально.