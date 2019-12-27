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    Економіка та фінанси

    У Зеленського розповіли, коли Україна і РФ можуть підписати контракт про транзит газу

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    Україна і Росія ще повинні узгодити ряд документів, у тому числі, і про відмову від позовів один до одного - У Зеленського розповіли, коли Україна і РФ можуть підписати контракт про транзит газу
    Україна і Росія ще повинні узгодити ряд документів, у тому числі, і про відмову від позовів один до одного

    Помічник президента України запевняє, що «ми, дійсно, отримуємо на дуже хороших умовах транзитний контракт»

    Україна і Росія мають намір підписати контракт щодо транзиту газу вже на цих вихідних. Про це ТСН повідомив помічник президента України Андрій Єрмак.

    Перед цим, за його словами, Україна і Росія повинні узгодити ряд документів, у тому числі, і про відмову від позовів один до одного.

     Йдеться про п'ятирічну угоду на транзит газу в Європу з можливістю подальшого продовження. В Офісі президента впевнені, що Україна від такого контракту тільки виграє.

    «Ми, дійсно, отримуємо на дуже хороших умовах транзитний контракт», - заявив Єрмак.

    До слова, міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель розраховує, що Україна за п’ять років транзиту російського природного газу отримає дохід у розмірі $15 млрд.

    Як повідомлялось, договір по газу між Україною і Росією включає транзитний договір на п’ять років з можливістю пролонгації договору на 10 років. Контракт буде включати транзит 65 млрд куб. м газу в 2020 році, і 40 млрд куб. м в 2021-2024 роках.

    Як заявив виконавчий директор групи «Нафтогаз» Юрій Вітренко, українські компанії «Оператор ГТС» і «Нафтогаз» підпишуть контракти з «Газпромом» протягом тижня. Зокрема, буде підписано угоду з «Газпромом» щодо виплати до кінця року «Нафтогазу» майже $3 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу.

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