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    Економіка та фінанси

    За місяць вкладникам банків-банкрутів повернули майже 40 млн гривень

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    За місяць вкладникам банків-банкрутів повернули майже 40 млн гривень

    Станом на 1 липня 2019 року у реєстрі учасників Фонду гарантування нараховується 75 банків

    Станом на 1 липня 2019 року загальна сума коштів, що акумульовані Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, становить 9 млрд грн.

    Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

    «Загальна сума коштів, що акумульовані Фондом, станом на 1 липня 2019 року складає 9 012,6 млн грн», – йдеться у повідомленні.

    Надходження до Фонду від регулярного збору за січень-червень 2019 року становили 1 775,6 млн грн.

    Протягом червня цього року вкладники неплатоспроможних банків отримали майже 40,0 млн грн у межах гарантованого відшкодування.

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    Загальна сума коштів, яку отримали вкладники банків, що були передані в управління ФГВФО після набрання чинності Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (26.02.2012), у межах гарантованого відшкодування станом на 1 липня 2019 року сягнула 89 486,4 млн грн.

    Станом на 1 липня 2019 року у реєстрі учасників Фонду гарантування нараховується 75 банків. 

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