Захист промисловості і продовження експортних мит на металобрухт має бути пріоритетом, – експерт

«Якщо металобрухт безконтрольно вивозитимуть із країни, то це спричинить недоотримання коштів бюджетом», – Забловський

Захист національної промисловості і продовження експортних мит на металобрухт має бути у пріоритеті української влади, адже точно так само захищають внутрішні ринки всі розвинені країни. Про це заявив глава Секретаріату підприємців при Кабінеті міністрів Андрій Забловський.

«Традиційно забезпечення сировиною є критично важливим для функціонування будь-якої галузі – чи то важка промисловість, чи то металургійна, чи виробництво продуктів. Тому ми маємо відкинути популістські закиди чи дискусії, і думати про пріоритет інтересів української промисловості. Тому що якщо ми хочемо зберегти її як таку, то треба йти на кроки, які допомагають і стимулюють», – переконаний експерт.

За його словами, так само захищають внутрішні ринки всі країни, від Туреччини до Польщі, де пріоритет віддається національній промисловості і збереженню потенціалу. Якщо ж металобрухт почнуть безконтрольно вивозити із країни, це не тільки призведе до дефіциту сировини на вітчизняних підприємствах, але й спричинить недоотримання коштів держбюджетом.

«Мова йде не про тільки підтримку якоїсь галузі, а про баланс інтересів економіки. Тому що промислова продукція – це експорт, валютні надходження, балансування макроекономічних ризиків і зменшення дефіциту поточного рахунку, торговельного негативного балансу. Саме тому експортне мито на металобрухт слід розглядати не тільки як підтримку якоїсь однієї галузі, а як заходи для системного балансування макроекономічних ризиків», – впевнений експерт.

Як відомо, в Раді зареєстрували законопроект «Про внесення змін до розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку» (№5175), яким пропонується продовжити дію експортного мита на металобрухт на 5 років.

Нардеп, один із співавторів законопроекту Дмитро Кисилевський заявив, що продовження мита на експорт брухту дасть значні надходження до бюджету, адже тонна вивезеного на експорт брухту дає трохи менше 2 тис грн надходжень, а тонна брухту, перероблена в сталь в Україні – більше 8 тис грн податків.

В свою чергу народний депутат, член Комітету ВР з питань економічного розвитку Олексій Мовчан нагадав, що значна частина української економіки це якраз металургія, і якщо Україна хоче підтримати власні підприємства у кризовий час, експортне мито необхідно продовжити.