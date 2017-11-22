Захист «Укренерго» від кібератак коштуватиме $20 млн

У підприємстві стверджують, що розробили нову концепцію кібербезпеки

«Укренерго» планує витратити на нову систему кіберьезпеки $20 млн, тому що за останні два роки державне підприємство кілька разів страждало від кібератак. Повноцінно система запрацює в 2020 році. Вона буде включати нове програмне забезпечення і «адміністративні заходи». Міжнародні консультанти визначили близько 20



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Фото: REUTERS Всеволод Ковальчук

У підприємстві стверджують, що розробили нову концепцію кібербезпеки

«Укренерго» планує витратити на нову систему кіберьезпеки $20 млн, тому що за останні два роки державне підприємство кілька разів страждало від кібератак.

Повноцінно система запрацює в 2020 році. Вона буде включати нове програмне забезпечення і «адміністративні заходи». Міжнародні консультанти визначили близько 20 загроз у сфері інформаційної безпеки, і нова система забезпечить від них повний захист.

«Ми розробили нову концепцію кібербезпеки, ключова мета якої — зробити фізично неможливим вплив зовнішніх загроз на українську енергосистему», — сказав голова підприємства Всеволод Ковальчук на прес-конференції за підсумками 2017 року.

Протягом минулого року «Укренерго» також прийняла концепцію захисту автоматизованих систем підприємства, стратегію розвитку інформаційної безпеки на три роки, концепцію розвитку IT-інфраструктури.

Крім цього, в компанії створили Центр реагування на кіберінциденти й реорганізували відділ IT-безпеки.