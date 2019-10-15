Коломойський постарався? Імпорт електроенергії з Росії з початку жовтня зріс удвічі



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Загалом імпорт електроенергії з Росії за перші 15 діб жовтня склав 53,68 млн кВт-год

1 жовтня відбулася перша комерційна поставка електроенергії за напрямом «Росія-Україна», її здійснила приватна компанія «Юнайтед Енерджі»

Імпортні поставки електричної енергії з Росії, що розпочались з 1 жовтня, збільшились майже удвічі до 4,48 млн кВт-год, станом на 15 жовтня, проти 2,4 млн кВт-год на початку місяця.

Про це свідчать дані оператора системи передачі НЕК «Укренерго».

Загалом імпорт електроенергії з Росії за перші 15 діб жовтня склав 53,68 млн кВт-год.

Зокрема, обсяги постачання електроенергії почали збільшуватися з 5 жовтня, з 2,4 млн кВт-год досягли 2,88 млн кВт-год. З 6 по 14 жовтня імпорт складав 4,08 млн кВт год щоденно.

За даними джерел на ринку, єдиним постачальником залишається компанія «Юнайтед Енерджи», пов’язана з Ігорем Коломойським.

Як повідомляв ExPro, 18 вересня Верховна Рада за пропозицією голови комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса внесла зміни в закон України «Про ринок електроенергії», якими був дозволений імпорт електроенергії з Росії та Білорусі в ОЕС України на умовах двосторонніх контрактів.

20 вересня повідомлялось про те, що компанія «ТАС енергія країни», власником якої являється бізнесмен Сергій Тігіпко, планує імпортувати в Україну електроенергію у вересні-грудні цього року з Росії, придбавши її в державної російської компанії «Інтер РАО ЄЕС».

1 жовтня відбулася перша комерційна поставка електроенергії у напрямі «Росія-Україна», її здійснила приватна компанія «Юнайтед Енерджі».

Довідка ExPro, «Юнайтед Енерджі» - це компанія, що за даними ЗМІ була найбільшим постачальником газу видобутку напівдержавної «Укрнафти» для потреб «Дніпроазоту», який входить до активів Ігоря Коломойського. Засновником та керівником «Юнайтед Енерджі» являється Андрій Короткевич-Лещенко, також являється партнером в газовій компанії ТОВ «Укр-Альянс Групп», що бере участь в торгах на поставку газу в системі Prozorro.