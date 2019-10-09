Формула Геруса - це скасування санкцій проти Росії, - Ляшко



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Імпорт електроенергії з Росіє стане підставою для країн ЄС скасувати санкції проти РФ - політик

Ми пропонуємо німецькому, французькому бізнесу, щоб він в результаті санкцій ніс збитки, а український буде заробляти на цьому, торгуючи з Росією, - ексдепутат

Відкриття імпорту електроенергії з Росією, який пролобіював Андрій Герус, спричинить скасування європейських санкцій проти РФ.

Про це заявив ексдепутат, лідер Радикальної партії Олег Ляшко в ефірі 112 каналу 8 жовтня.



«Є «формула Геруса». Хто такий Герус? Андрій Герус, народний депутат України від «Слуги народу», голова Комітету з паливно-енергетичного комплексу. Провів поправку і дозволив росіянам продавати в Україну свою електроенергію, фактично скасував санкції проти Росії. А потім ми дивуємося і питаємо у німців і французів, чому вони хочуть скасувати санкції. Тобто, ми пропонуємо німецькому, французькому бізнесу, щоб він в результаті санкцій ніс збитки, а український буде заробляти на цьому, торгуючи з Росією. Та дурних же немає. І тому я стверджую, що ця «формула Геруса» - це фактично скасування санкцій проти Росії», - вважає Ляшко.



На його думку, імпорт електроенергії з Росіє стане підставою для країн Євросоюзу скасувати санкції проти РФ, введені через агресію Кремля щодо України.



«Сьогодні фактично в результаті «формули Геруса» скасовані санкції проти Росії і йде за корупційними схемами російська електрика в Україну. Це означає, що у нас немає жодного морального права просити в європейських партнерів продовження санкцій. Більше того, я прогнозую, що «формула Геруса», у результаті якої були проти Росії скасовані санкції, стане підставою для початку процедури скасування Європейським Союзом санкцій проти Росії», - заявив Ляшко.

Нагадаємо, 18 вересня Верховна Рада прийняла закон «Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії», в який глава енергетичного комітету парламенту Андрій Герус пролобіював правку - дозволити закуповувати українським споживачами імпортну електроенергію за двосторонніми договорами.

За словами Геруса, імпорт повинен був здійснюватися з Білорусі.

1 жовтня була здійснена перша поставка електроенергії з Росії в режимі імпорту. Поставка проведена рівним графіком потужністю 100 МВТ.

За даними джерела на ринку, імпорт здійснений компанією «Юнайтед Енерджі», що пов'язують з Ігорем Коломойським.



Голова парламентського комітету з питань інтеграції України з ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе вважає, що поправка Геруса відкрила шлюзи для російської електроенергії заради збагачення окремих олігархів та назвала неприпустимою торгівлю з країною-агресором. А також пообіцяла, що депутати ініціюватимуть відміну цієї поправки.



4 жовтня на сайті президента було зареєстровано петицію про заборону імпорту електроенергії з Росії.