Законопроекти 1209 і 1210 викликають серйозне занепокоєння бізнесу, - ЄБА



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Бізнес виступає категорично проти штрафних санкцій за податковими накладними, змін до правил трансфертного ціноутворення, донарахування ПДВ при експорті тощо

У Європейській бізнес асоціації визначили 11 системних проблем законопроектів 1209, 1209-1, 1210 та 1210-1

Європейська бізнес асоціація (ЄБА) розкритикувала необгрунтовано різке зростання податкового тиску на окремі галузі, скасування принципу особистої відповідальності податкових інспекторів, ускладнення доступу бізнесу до кредитів.

Про це йдеться у листі Європейської бізнес асоціації до голови парламентського податкового комітету Данила Гетьманцева стосовно законопроектів 1209, 1209-1, 1210 та 1210-1.

«Низка пропозицій, які містяться в законопроектах, продовжує викликати серйозне занепокоєння у компаній-членів Асоціації», - заявила Дерев’янко.

Загалом в ЄБА визначили 11 системних проблем даних законопроектів. Зокрема, бізнес виступає категорично проти штрафних санкцій за податковими накладними, змін до правил трансфертного ціноутворення, донарахування ПДВ при експорті тощо.

Особливу увагу в Асоціації звернули на виключення з Податкового кодексу норм про особисту відповідальність податкових інспекторів за необґрунтовані донарахування з податків і зборів.

«Платникам податків вдалося налагодити конструктивний діалог із податковими органами не в останню чергу завдяки цій стримуючій нормі в Податковому кодексі. Закликаємо зберегти у ПКУ принцип особистої відповідальності податкових інспекторів», – зазначила виконавчий директор ЄБА.

Також у ЕБА негативно поставилися до ускладнення правил трансфертного ціноутворення, що може суттєво вдарити по роботі, зокрема, великих іноземних інвесторів в Україні.

«Запропоновані зміни розширюють права податкових органів, покладаючи значний тягар на платників податків (наприклад, надання податковим органам інформації щодо укладених контрактів по сировинних товарах)», – пояснює Дерев’янко.

У Асоціації розкритикували ускладнення процесу врахування у податковому обліку процентів по кредитах та інших боргових зобов’язаннях.

На думку ЕБА, це суттєво погіршить доступність кредитів для фінансування українського бізнесу.

Крім того, ЄБА звинуватила народних депутатів у вибірковому і необґрунтовано різкому підвищення податкового тиску на окремі галузі промисловості. Мова йде, зокрема, про різке зростання рентної плати під час видобування корисних копалин, у т.ч. залізної руди.

«Суми податку зростуть в чотири рази та суттєво збільшать собівартість продукції. І це враховуючи надзвичайно високу конкуренцію на цьому ринку, зокрема, з боку Російської Федерації», – нагадує Дерев’янко.

Також в Асоціації розкритикували збереження обтяжливої системи адміністрування акцизів на пальне і різке підвищення акцизів на тютюнові вироби, зокрема, на тютюновмісні вироби для електронагрівання, що, на думку ЕБА, суперечить нормам Угоди про Асоціацію з Європейським союзом.

«Також Асоціація наполягає на неухильному дотриманні принципу стабільності податкового законодавства та підтримує заяви прем’єрміністра України про те, що податкова реформа має розпочатися навесні 2020 р., а зміни до податкового законодавства мають вступити в силу з 2021 р.», - йдеться у листі.