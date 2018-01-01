«Запоріжгаз Збут» направив боржникам майже 40 тисяч попереджень про припинення поставок газу

У минулому році «Запоріжгаз Збут» за борги зупинив постачання газу 1 тис. 95 домогосподарствам

Cтаном на початок жовтня 2017 року загальний борг домогосподарств, які є клієнтами ТОВ «Запоріжгаз Збуту», досяг 627 млн грн. Це на 25% більше, ніж за аналогічний період 2016 року. У зв'язку з цим компанія змушена посилити роботу зі стягнення боргів. Офіційне повідомлення клієнтам-боржникам про припинення поставок газу є одним з кроків



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Всього в 2017 році компанія вже зупинила постачання газу 1 тис. 95 домогосподарствам, заборгованість яких склала 13 млн грн

У минулому році «Запоріжгаз Збут» за борги зупинив постачання газу 1 тис. 95 домогосподарствам

Cтаном на початок жовтня 2017 року загальний борг домогосподарств, які є клієнтами ТОВ «Запоріжгаз Збуту», досяг 627 млн грн. Це на 25% більше, ніж за аналогічний період 2016 року. У зв'язку з цим компанія змушена посилити роботу зі стягнення боргів.

Офіційне повідомлення клієнтам-боржникам про припинення поставок газу є одним з кроків зі стягнення боргів за газ в судовому порядку. У разі, якщо боржники не почнуть погашати заборгованість або якщо вони не звернулися в компанію для укладення договору прої реструктуризацію боргу, то в подальшому поставки газу будуть припинені. Всього в 2017 році компанія вже зупинила постачання газу 1 тис. 95 домогосподарствам, заборгованість яких склала 13 млн грн.

«Припинення поставок газу відбувається у випадках, коли споживачі ігнорують попередження і продовжують використовувати ресурс безкоштовно. Після відключення газу споживачу для відновлення газопостачання доведеться сплатити не тільки всю суму боргу, але і компенсувати витрати оператора ГРМ (газорозподільчого механізму, - «Главком») на роботи з припинення та подальшого відновлення газопостачання. Втім, як показала практика, після відновлення газопостачання чимало боржників не дотримуються зобов'язань і продовжують ігнорувати розрахунки. Введення чіткої і зрозумілої системи нарахування пені за прострочення термінів оплати стане для порушників додатковою мотивацією для своєчасних платежів», - розказала директор «Запоріжгаз Збуту» Тетяна Колесникова.

Надалі, якщо після повідомлення про припинення поставок борг не оплачується, постачальник завершує оформлення документів для стягнення заборгованості в судовому порядку. Так, в 2017 році відкрито 200 судових справ, сума стягнень за якими становить понад 2,5 млн грн.

Щоб надалі не нарощувати заборгованість, споживачі, які не в змозі оплатити всю заборгованість відразу, можуть звернутися в «Запоріжгаз Збут» для оформлення договору про реструктуризацію боргу. У той же час, отримувачам субсидій потрібно дотримуватися затвердженої урядом соціальної норми - інформація про її розмір міститься у довідці, яку видає місцеве управління соціального захисту. Ще однією умовою коректних розрахунків є передача показань лічильника з 1 по 5 число кожного місяця.