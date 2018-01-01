Запорізька АЕС підключила до мережі шостий енергоблок після ремонту

Енергоблок набирає потужність

Енергоблок №6 Запорізької АЕС підключено до енергомережі після завершення планового капітального ремонту. Про це інформує «Енергоатом». За його даними, підключення сталося 14 січня о 16:00. Ведеться набір потужності. В даний момент на Запорізькій АЕС в роботі знаходяться 6 енергоблоків. Сумарна потужність генераторів становить 4820



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Енергоблок набирає потужність

Енергоблок №6 Запорізької АЕС підключено до енергомережі після завершення планового капітального ремонту. Про це інформує «Енергоатом».

За його даними, підключення сталося 14 січня о 16:00. Ведеться набір потужності.

В даний момент на Запорізькій АЕС в роботі знаходяться 6 енергоблоків. Сумарна потужність генераторів становить 4820 МВт. Енергоблоки працюють в штатному режимі, зауважень до роботи основного устаткування енергоблоків та персоналу немає, відзначили в «Енергоатомі».

Радіаційний фон в районі розташування Запорізької АЕС і в санітарно-захисній зоні (територія навколо АЕС радіусом 2,5 км) – 8-12 мікрорентген на годину, що відповідає природному радіаційному фону.

Запорізька АЕС - найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі з встановленою потужністю 6 000 МВт. Перший енергоблок був введений в експлуатацію в 1984 році, другий - в 1985 р., третій - в 1986 р., четвертий - в 1987 р., п'ятий - в 1989 р., шостий - у 1995 році. Починаючи з 1984 року, внесок Запорізької АЕС в енергетику країни зріс з 2 до 22%.