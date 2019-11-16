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    Думки вголос

    Чому в Україні потрібно легалізувати гральний бізнес

    • Олена Яхно

      Журналіст

    • Розсилка
    Лас-Вегас щорічно заробляє на гральному бізнесі $12 млрд - Чому в Україні потрібно легалізувати гральний бізнес
    Лас-Вегас щорічно заробляє на гральному бізнесі $12 млрд

    Нехай грають і поповнюють український бюджет

    Мовою оригіналу

    Возможно, я вас шокирую, но есть еще одна тема, где я как либеральный человек готова поддержать зеленых - это казино.

    ****
    Уже в ближайшее время под купол вынесут законопроекты про игорный бизнес. Их ни много ни мало – семь штук.

    Я ни разу в своей жизни не была в казино и не планирую, но эту затею всячески поддерживаю.

    Если человек задался целью получить свою порцию адреналина и спустить деньги на ветер, то он найдет способ, как это сделать. Но пусть тогда эти деньги пойдут в украинский бюджет (на пенсии, зарплаты и дороги), а не в карманы продажных ментов, которые сейчас все это дело успешно крышуют под видом разного рода «лотерей».

    Для справки, Лас-Вегас ежегодно зарабатывает на игорном бизнесе $12 млрд. По оценкам участников рынка, легализация азартных игр принесет Украине не менее 10 млрд грн в год.

    Из этих семи законопроектов самый жесткий – кабминовский, самый либеральный – Дмитрия Наталухи. Я за самый либеральный вариант. Пусть игроманы наполняют украинский бюджет.

    Если будет слишком высокий барьер входа, то значительная часть «игорки» так останется в тени. Все эти «лотереи» так и останутся под крышей у ментов.

    Важно, чтобы все эти заведения были далеко от школ. А так пусть себе играют, пусть пополняют украинский бюджет. Хоть в пятизвездочных отелях, хоть в трехзвездочных…

    Джерело: блог Олени Яхно

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    податки бюджет гральний бізнес азартні ігри
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