Чому в Україні потрібно легалізувати гральний бізнес

Лас-Вегас щорічно заробляє на гральному бізнесі $12 млрд

Нехай грають і поповнюють український бюджет

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Возможно, я вас шокирую, но есть еще одна тема, где я как либеральный человек готова поддержать зеленых - это казино.



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Уже в ближайшее время под купол вынесут законопроекты про игорный бизнес. Их ни много ни мало – семь штук.



Я ни разу в своей жизни не была в казино и не планирую, но эту затею всячески поддерживаю.



Если человек задался целью получить свою порцию адреналина и спустить деньги на ветер, то он найдет способ, как это сделать. Но пусть тогда эти деньги пойдут в украинский бюджет (на пенсии, зарплаты и дороги), а не в карманы продажных ментов, которые сейчас все это дело успешно крышуют под видом разного рода «лотерей».



Для справки, Лас-Вегас ежегодно зарабатывает на игорном бизнесе $12 млрд. По оценкам участников рынка, легализация азартных игр принесет Украине не менее 10 млрд грн в год.



Из этих семи законопроектов самый жесткий – кабминовский, самый либеральный – Дмитрия Наталухи. Я за самый либеральный вариант. Пусть игроманы наполняют украинский бюджет.



Если будет слишком высокий барьер входа, то значительная часть «игорки» так останется в тени. Все эти «лотереи» так и останутся под крышей у ментов.



Важно, чтобы все эти заведения были далеко от школ. А так пусть себе играют, пусть пополняют украинский бюджет. Хоть в пятизвездочных отелях, хоть в трехзвездочных…

Джерело: блог Олени Яхно

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