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    Економіка та фінанси

    Запуск ринку електроенергії забезпечить економічне зростання – Валерія Заружко

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    Запуск ринку електроенергії забезпечить економічне зростання – Валерія Заружко

    Реформа не призведе до зростання тарифів на електроенергію для населення - наголосила експерт

    Запровадження нового ринку електроенергії забезпечить економічне зростання та підвищення добробуту людей. Про це написала народний депутат Валерія Заружко на своїй сторінці Facebook
     
    «Вчора стартувала реформа ринку електроенергії. Це означає:
    Україна виконала свої міжнародні зобов’язання й може розраховувати на отримання макрофінансової допомоги від ЄС в сумі 500 млн. євро; тепер електроенергія продається прозоро, без ручного регулювання ціни; споживач може обирати постачальника, виходячи з ціни, якості та умов договору. Сподіваюсь, 1 липня 2019 року увійде в історію України як день, коли стартувала реформа, спрямована на економічне зростання та підвищення добробуту людей», - написала депутат.
     
    Валерія Заружко також наголосила, що реформа не призведе до зростання тарифів на електроенергію для населення.
     
    «Для населення все пройде безболісно – механізм спецзобов’язань, покладених на «Енергоатом» та «Укргідроенерго», забезпечить громадянам стабільні тарифи на електроенергію. Вони в Україні є найнижчими серед усіх країн Європи», - відзначила депутат.
     
    На думку Заружко, конкуренція на ринку також забезпечить стабільні тарифи на електроенергію і для промисловості та створить передумови для їх поступового зниження.
     
    «Вільний ринок – це, передусім, конкуренція. Виробники електроенергії будуть боротися за промислового споживача, конкуруючі ціною. Є передумови для стабільних тарифів для промисловості та поступового їх зниження», - написала Заружко.
     
    Нагадаємо, 1 липня запроваджено новий оптовий ринок електроенергії, відповідно до ухваленого у 2017 році Верховною Радою Закону України «Про ринок електричної енергії». Запуск ринку – це зобов’язання України в рамках імплементації Третього енергопакету ЄС. А також умова співпраці України з МВФ та отримання макрофінансової допомоги від ЄС в розмірі 500 млн євро цього року. Роздрібний ринок електроенергії в межах реформи енергоринку було запущено з 1 січня 2019 року
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