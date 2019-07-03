Запуск ринку електроенергії забезпечить економічне зростання – Валерія Заружко
Реформа не призведе до зростання тарифів на електроенергію для населення - наголосила експертЗапровадження нового ринку електроенергії забезпечить економічне зростання та підвищення добробуту людей. Про це написала народний депутат Валерія Заружко на своїй сторінці Facebook
«Вчора стартувала реформа ринку електроенергії. Це означає:
Україна виконала свої міжнародні зобов’язання й може розраховувати на отримання макрофінансової допомоги від ЄС в сумі 500 млн. євро; тепер електроенергія продається прозоро, без ручного регулювання ціни; споживач може обирати постачальника, виходячи з ціни, якості та умов договору. Сподіваюсь, 1 липня 2019 року увійде в історію України як день, коли стартувала реформа, спрямована на економічне зростання та підвищення добробуту людей», - написала депутат.
Валерія Заружко також наголосила, що реформа не призведе до зростання тарифів на електроенергію для населення.
«Для населення все пройде безболісно – механізм спецзобов’язань, покладених на «Енергоатом» та «Укргідроенерго», забезпечить громадянам стабільні тарифи на електроенергію. Вони в Україні є найнижчими серед усіх країн Європи», - відзначила депутат.
На думку Заружко, конкуренція на ринку також забезпечить стабільні тарифи на електроенергію і для промисловості та створить передумови для їх поступового зниження.
«Вільний ринок – це, передусім, конкуренція. Виробники електроенергії будуть боротися за промислового споживача, конкуруючі ціною. Є передумови для стабільних тарифів для промисловості та поступового їх зниження», - написала Заружко.
Нагадаємо, 1 липня запроваджено новий оптовий ринок електроенергії, відповідно до ухваленого у 2017 році Верховною Радою Закону України «Про ринок електричної енергії». Запуск ринку – це зобов’язання України в рамках імплементації Третього енергопакету ЄС. А також умова співпраці України з МВФ та отримання макрофінансової допомоги від ЄС в розмірі 500 млн євро цього року. Роздрібний ринок електроенергії в межах реформи енергоринку було запущено з 1 січня 2019 року