Зараз ми боремось за кожний мегават – гендиректор ДТЕК для Financial Times

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
фото: unian.ua

Очільник ДТЕК Тімченко у Давосі закликатиме світових лідерів допомогти Україні протистояти російським атакам

В умовах безпрецедентних атак зараз йде боротьба за кожен мегават потужності. Про це заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко в коментарі виданню Financial Times.

«Ми стикаємося з безпрецедентною загрозою та боремося за кожен мегават», – сказав він.

Тімченко додав, що комбінація сильних морозів та регулярних масованих атак створюють дуже значний виклик для української енергосистеми.

Гендиректор ДТЕК наголосив, що компанія вивела в роботу сотні бригад енергетиків, щоб забезпечувати людей світлом.

«На кону не лише тепло й світло, а й критично важливі для життя послуги – зокрема водопостачання та водовідведення», – підкреслив Тімченко.

(для перегляду – натисніть на документ)

Нагадаємо, на Всесвітньому економічному форумі у Давосі Тімченко закликатиме світових лідерів допомогти Україні протистояти російським атакам.

війна ДТЕК

