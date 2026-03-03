Головна Гроші Економіка
Ексчлен Ради НБУ пояснив, чому євро не замінить в Україні долар

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Ексчлен Ради НБУ пояснив, чому євро не замінить в Україні долар
Віталій Шапран: Опитайте зернотрейдерів і металургів – чи згодні вони перейти на євро?
Шапран: «Безумовно, у євро велике майбутнє в Україні. Але…»

Колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран вважає, що євро має значний потенціал в Україні, однак не зможе замінити долар. Про це він зауважив в інтерв'ю «Главкому».

Фахівець пояснив, що для прискорення зміни валютної структури міжнародних резервів на користь євро має відбутися масштабна глобальна економічна криза. «У всіх інших випадках долар буде залишатись валютою №1 в світі для торгівлі і, поки йде війна в Європі, його позиції в торгівлі будуть тільки підсилюватись. Щодо світових валютних резервів я можу допустити, що його частка в них буде динамічною, зокрема, через поведінку Китаю. Але не думаю, що протягом року ми побачимо зниження частки євро до рівня менше 50% глобальних ЗВР», – наголосив він.

«Безумовно, у євро велике майбутнє в Україні. Але розмови про заміну якірної валюти на євро я сприймаю як божевілля. Я розумію чиновників, які зараз більше отримують допомоги від ЄС, ніж від США, і мають певний надлишок євро в резервах, але ж пропонувати ринку, який міцно і давно прив’язаний до долара США, заміну якірної валюти, – недоцільно. Якщо буде таке політичне рішення, то потрібно створювати умови до такого переходу протягом 5-10 років», – додав Віталій Шапран.

Ексчлен Ради НБУ зазначив, що, попри зростання залежності від розрахунків у євро після обмеження судноплавства, основна частина сировинного експорту та частина енергетичного імпорту України залишаються прив’язаними до ринків, де ціноутворення здійснюється в доларах.

«Опитайте зернотрейдерів і металургів – чи згодні вони перейти на євро? Для них в цьому плані будуть певні незручності. По мірі того, як ми будемо відходити від сировинного характеру експорту, – ми будемо збільшувати популярність євро в розрахунках. А поки що ситуація така, що при доларі як якірній валюті його послаблення до євро робить нашу продукцію в єврозоні більш дешевою і конкурентоздатною», – підсумував експерт.

До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран заявив, що попри війну гривня у 2025 році залишалася привабливим інструментом для заощаджень.

